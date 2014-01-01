Kubernetes 1.9新版本发布 增强稳定性和存储功能

Kubernetes开发者社区发布了Kubernetes 1.9版本，增加了一些重要的新功能，有助于进一步吸引企业采用Kubernetes。

Kubernetes开发者社区发布了Kubernetes 1.9版本，增加了一些重要的新功能，有助于进一步吸引企业采用Kubernetes。

Kubernetes是最受欢迎的容器编排管理软件，用于简化软件容器的部署和管理，是受开发者欢迎的一款工具，可以让开发者跨多个计算环境运行他们的应用，而不需要对底层代码做出任何改变。

作为今年的第四次发布，该版本全面提供了App Workload应用编程接口。App Workloads API对开发者来说是一个重要工具，聚合了包括DaemonSet、Deployment、RepliaSet和StatefulSet等工具，用于为Kubernetes中的状态工作负载提供支持。据Kubernetes的开发者称，全面提供该API是一个重要的里程碑，因为它打消了关于Kubernetes针对关键任务工作负载的功能稳定性的疑问。

Kubernetes 1.9还首次增加了Windows Support。这意味着现在Kubernetes可以支持工作负载运行在Windows以及Linux操作系统上。该功能目前处于Beta测试阶段，所以早期采用这可以开始对更广泛的使用进行评估。

存储方面也有一个重要消息，那就是新增了一项名为Container Storage Interface（CSI）的功能。该功能目前处于Alpha测试阶段，意味着它还没有为生产工作负载做好准备，必须由操作者明确启用才可以使用。它旨在让用户更轻松地增加卷插件作为Kubernetes的新存储系统。这个想法是通过创建单一接口进行配置、附加和安装不同的存储卷为Kubernetes使用，从而让数据跨Kubernetes工作负载的可移动性更高。

Constellation Research公司首席分析师、副总裁Holger Mueller表示，CSI的演化可能是目前Kubernetes最重要的新功能。他指出，Kubernetes在过去几年中实现了跨越式的发展，设定了一个非常高的标准，成为一个快速赢得关注、“不到两年时间内从零到发展成为明确领导者”的标准。

他说，Kubernetes解决了代码可移植性的挑战，下一步就是让数据迁移到企业应用或者从企业应用迁移出来变得更轻松。Mueller表示：“解决数据可移植性问题，这是Kubernetes及其生态系统要面对的下一个挑战。”

Kubernetes 1.9将在本周正式发布，并可从Kubernetes GitHub页面下载。