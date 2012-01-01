 天工开悟 · 智行未来——2017 GMIC未来出行分论坛今日开幕

由长城会主办的天工开悟·智行未来高端论坛于12月13日在北京拉开帷幕。此次活动作为长城会GMIC大会年终特别论坛，互联网及科技领域专家与观众齐聚一堂，一起参与探讨IoT链条上与智慧出行紧密相关的各行业发展现状与趋势。

至顶网软件频道消息： 由长城会主办的天工开悟·智行未来高端论坛于12月13日在北京拉开帷幕。此次活动作为长城会GMIC大会年终特别论坛，活动现场十分热烈，超200名长城会会员代表，100家知名媒体代表以及300名互联网及科技领域专业观众齐聚一堂，一起参与探讨IoT链条上与智慧出行紧密相关的各行业发展现状与趋势。

作为全球最具影响力的创新平台之一，本次年终特别论坛邀请到了众多重量级嘉宾共襄盛举。世界著名科学家霍金、长城会创始人文厨、长城会CEO郝义、商汤科技CEO徐立、福特汽车公司研究与创新中心车辆控制及架构方面技术主管邝明朗、百度地图主任架构师张绍文、汉能控股高级副总裁张彬、思必驰CMO龙梦竹、锋时互动CMO张硕、IT桔子AI首席分析师、伟世通中国工程总监马建军等业内大咖和智能出行专家出席并分享了他们的观点，并在对谈中激发了新的灵感和火花。

自2009年推出GMIC大会至今，已经有超过70个国家、累计百万人次通过各种渠道和形式参与其中，成为中国乃至全球最具影响力和话语权的行业盛典，更是连接全球创新者的合作平台GMIC北京2017大会在规格、规模以及跨界、融合上均创下历史之最，而作为GMIC北京大会的年终特别论坛，本次未来出行分论坛让大会的创新精神和关注时代脉动的思考再次展现。

最前沿：霍金隔空参会探讨人工智能

本次智行未来论坛首先由“全世界最聪慧的大脑”——剑桥大学物理学家史蒂夫•威廉•霍金（Stephen William Hawking）专门为GMIC大会录制的视频演讲开启。稍早前，长城会创始人兼董事长文厨与CEO郝义远赴英国，亲自拜访这位当今理论物理科学领域的巨人，用诚意打动霍金，促成了霍金的隔空“参会”。会上，霍金围绕“如何约束机器约束巨头？”、“人工智能取代金字塔底层工作后，人类如何继续成长？”等全新问题发表观点，探讨人类社会的未来发展方向。

霍金通过大会阐述了他对人工智能的看法：“强大的人工智能的崛起，要么是人类历史上最好的事，要么是最糟的。虽然是好是坏我们仍不确定。但应竭尽所能，确保其未来发展对我们有利。”

最聚焦：IoT x AI 智能改变未来

基于IoT的发展，大量数据的获取成为了可能，而数据的积累和运用促使了人工智能的发展一日千里，人工智能时代的号角已经吹响。人工智能的发展除了取代人工以更高效率完成上述的工作之外，更期望发展出自我探索的能力，进一步强化物联网与大数据的功能，两者环环相扣，形成正向的循环。

AI领域的独角兽企业商汤科技CEO徐立在论坛的IoT x AI环节向观众分享了他的最新思考和整个人工智能行业的下一步发展趋势。

徐立表示：现阶段的人工智能发展还属于数据观测阶段，还有很长的路要走。商汤科技一直以来想做的就是中国原创人工智能的道路。下一阶段的研究核心将是减少对数据的依赖，用更好的演进算法来重新定义，人工智能的目标是做大脑。

最实用：IoT x 出行行业智能创新应用

在论坛上嘉宾们主要探讨IoT链条上与智慧出行紧密相关的各行业发展趋势以及能源互联网的发展现状，涉及领域包含智慧出行、语音识别、新能源与汽车制造厂商等。长安福特、思必驰、汉能控股集团等顶尖企业参与论坛，极大的促进各相关行业间的交流与发展。这些智能出行领域的代表性企业，从数据解读未来智能出行需求（地图）、车载智能服务的未来应用前景（语音识别）、智能管理对新能源利用效率的提升（智能能源）及传统汽车制制造商如何利用智能科技提升产品力（智能和新能源方面），让参会观众受益匪浅。

其中长安福特代表邝明朗先生在论坛上分享了他在福特全球车辆控制体系的开发以及领导车辆电气化技术的研究成果和对未来智能出行的趋势预测。

他表示，汽车终将实现无人驾驶。而互联化将带来卓越的用户体验。试想一下，早上出发时汽车向你问好，并报告当天的行程。或者将要路过一个新的旅游景点时，汽车会自动发出提醒。或者在路过超市时，汽车会提醒你最近需要买牛奶。智能互联汽车还可以根据实际路况随时规划更好的行车路线。这是并不遥远的未来。而福特推出的SYNC就是互联化的一种尝试，用户通过语音指令无需动手就能拨打电话、播放音乐、激活其他应用程序。

对于未来出行，邝明朗先生认为电气化是可持续化自由出行解决方案的关键要素。插电式混合动力车可在纯电动模式下满足日常通勤驾驶需求，无需中途充电，大大节省燃油费用。

其他嘉宾也分享了他们各自的精彩论点。汉能控股高级副总裁张彬表示：未来已来，近几十年来科技的进步和对生活的改变远远超出我们的想象，唯一要做做的就是垫付颠覆性创造！思必驰CMO龙梦竹则认为：语音交互只是沟通手段，场景下的内容服务才是功能目的。 GUI＋VUI的多模结合，是更体贴的交互方式。

本次论坛，不仅向观众分享了全球顶尖科学家在人工智能的未来上的宝贵预见，立足于IoT链条上与智慧出行紧密相关的各行业发展趋势以及能源互联网的发展现状，为时代呈现了一场从思考到现实的精彩碰撞，更让科学未来可以预见、看见和实现。让人们可以更好了解，从人工智能尖端科技发展到个体更舒适的出行之间的关联。如亨利·福特的名言：“自由出行推动人类进步。”