正式推出ET大脑，阿里云谈的创新性AI到底多了哪一“点”？

植根于产业，阿里云正式推出了脱胎于城市管理、工业优化、辅助医疗、环境治理、航空调度等垂直行业全局能力的ET大脑，全面布局产业AI。希望能够将ET大脑的成果、技术向外界系统、全面的开放出来。

至顶网软件频道消息：在云栖大会北京峰会前夕，阿里云在官方微信上又吊了一把大家的胃口：

阿里云的创新性AI？绝无仅有？多了哪一“点”？还是画龙点睛、全局制胜的一“点”？听起来有点厉害的样子。许多网友开始坐不住了：

“不明觉厉！”

“鲁班？”

“莫非韩国电影真实版《我的机器人女友》？”

……

也有网友“剧透”：一位提前感受的朋友讲，的确很震撼。

当然，有的网友更直接：“票已买好！”“我去现场跟你们一起揭晓！”

无论如何，看起来阿里云又憋了一个“大招”。

不管你有没有被吊到胃口，反正我是“中招”了。于是，早早赶到了会场，抢了一个最佳“观影”席，坐等谜底揭晓。

产业AI：让人工智能“走出PPT”

按照一贯的套路，放大招前需要先攒够“能量条”。

在这方面，虽然在今年之前我们看到阿里鲜把人工智能挂在嘴边，但它却已经默默做了很多人工智能的事。

去年的云栖大会上，阿里提出了对云计算的三个认知，即互联网是基础设施，数据是资源，计算是能力。随着数据的不断积累，人工智能如今又成了最热的名词。对此，阿里云总裁胡晓明在会上提出了“AI for Industries”（产业AI）的理念。

他表示：“过去的每一次产业革命都是技术与产业的深度融合，从而引发经济和社会变革，AI也不例外。未来AI要深入各行各业，去解决生活、生产和社会环境中遇到的棘手问题，这样才能引领真正的产业革命。”

因此，阿里对人工智能的三个判断是：第一，必须要有场景驱动，也就是要搞清楚人工智能要解决什么问题，为社会降低多少成本，提升多少效率；第二，在人工智能背后要有足够的数据来驱动AI能力的提升；第三要有足够的计算能力，支撑算法、深度学习等的落地。

“只有在三个场景同时具备的前提下，人工智能才有价值”。他强调，“人工智能不应仅仅是实验室里的、PPT里的‘概念上的AI’，更是‘产业AI’。”

也正是在去年，阿里云发布了其在人工智能领域的ET品牌及形象，主打语音识别、图像识别等人工智能能力。随之，ET迅速在城市交通、工业制造和医疗等领域获得快速实践，改变了行业的商业模式和运作流程。

具体来看，基于ET大脑，目前阿里已经在城市、工业、零售、金融、汽车、家庭等多个场景推出了针对性的“产业AI”方案，并且已经取得了一定成效。

“在产业AI的道路上，阿里巴巴说的最少、做的最多、跑的最快。”胡晓明说。

已经落地的六大场景

到底跑的有多快？胡晓明介绍了已经落地的六大场景。

首先，是不得不说的ET城市大脑。就在上个月，科技部公布了首批四家国家人工智能开放创新平台名单，阿里云ET城市大脑被“翻牌”。

而据胡晓明在会上介绍，阿里云所研发的ET城市大脑已经接管了杭州试点区域的128个信号灯路口，并通过对数据做全量分析，分析道路的运行效率，使得区域内的通行时间减少了15.3%，高架道路出行时间节省了4.6分钟，救护车自动抵达现场时间减少了一半。此外，借助人工智能技术，让摄像头能清楚“看到”路况信息并且主动判断，已经实现了摄像头自动事件报警超过500次，准确率达到92%以上

“城市是最复杂的场景，借助ET大脑对城市资源进行调配和优化有着非常大的意义。”胡晓明表示。

在工业场景，ET工业大脑已经“走进”车间，帮助协鑫光伏、中策橡胶、天合光能、盾安新能源等大型制造企业解决了良品率提升、故障率预测等制造业核心难题，创造了数十亿元的利润。其中，对于天合光能，阿里还首创了“按效果付费”的模式，帮助其提升了电池片A品率达7%（原预测为1%）。

针对金融行业，阿里推出了ET金融大脑，通过数据、算法和计算力的结合，将南京银行的申请贷款过程中的人工视频验证过程减少了54%，帮助浙商银行的信用卡激活预测准确率提升了5倍，流失预测准确率提升了7倍。同时还推动了金融大脑在风控、营销、客服等多个领域的落地。

而在更“接地气”的零售行业，今年天猫双11上，从机器智能推荐系统、客服机器人“阿里小蜜”、AI设计师“鲁班”、机房运维机器人“天巡”，人工智能已经渗透到各个环节，它们与人类一起完成各项任务，成为“史上最大规模的人机协同”。

除此之外，还有面向汽车场景的斑马智能出行解决方案，以及面向家庭场景的天猫精灵，都在不断拉近人工智能与人们日常生活的距离。

所以，多了哪一“点”？

“为了让一个城市和它的市民之间彼此感知，我们做了城市大脑；为了让二三十年的生产线的每一次抖动和‘呐喊’能够被感知，我们做了工业大脑；为了让大自然的每一片河流、土地的污染能够让人类感知，我们做了环境大脑。”

阿里云机器智能首席科学家闵万里说，“这一切都水到渠成。然而，这还不是终点。”

攒够了以上这些“能量条”，植根于产业，阿里云正式推出了脱胎于城市管理、工业优化、辅助医疗、环境治理、航空调度等垂直行业全局能力的ET大脑，全面布局产业AI。希望能够将ET大脑的成果、技术向外界系统、全面的开放出来。

闵万里介绍，ET大脑诞生背后的主线，是躺在大英博物馆的书架上一百多年无人问津的爱因斯坦对于布朗运动（被分子撞击的悬浮微粒做无规则运动的现象）理论分析的论文，当年受限于计算力，爱因斯坦不得不放弃了对这一理论的研究而转向相对论。

“今天我们已经有了强大的计算力。如何在一个巨大的网络上，从传播的表象上找到最核心的路径，这正是ET大脑最核心的能力。”

相较于其他AI产品，阿里云ET大脑以量子为核心，将AI技术、云计算大数据能力与垂直领域行业知识相结合，基于类脑神经元网络物理架构及模糊认知反演理论，想要打造的是具备多维感知、全局洞察、实时决策、持续进化等类脑认知能力的超级智能体。

基于此，阿里云还在大会上发布了面向航空的ET航空大脑，通过人工智能技术提升航空行业的服务水平。以首个落地首都机场的ET航空大脑为例，ET航空大脑可以帮助它在50秒内刷新首都机场1700架次航班的停机位安排，似的廊桥的停机位利用率提高10%。这意味着，每天将有20,000名旅客不用再乘坐摆渡车。

“ET大脑用最微观的量子世界的技术，照亮的不仅仅是航空业、工厂生产线和城市的未来。更重要的是它可以让每一个人，只要你有想象空间，你的心有多大，ET大脑就可以让你成就多远。”闵万里总结道。

ET大脑LOGO

阿里云公仔——小ET

正如， ET大脑新LOGO所诠释的那样，六边形边框中心的圆点元素代表了计算的输入和输出，阿里认为，这是人工智能的基础和核心，因此这个圆点也代表了能量之源，以及ET大脑从单点智能到全局智能的突破，是全局智能的核心。