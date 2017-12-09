 全年盘点：2017云计算领域的10大新闻事件

在过去的这一年中我们看到了很多改变游戏规则的战略性收购，今年的特点之一就是云厂商之间的战略合作。

至顶网软件频道消息： 在过去的这一年中我们看到了很多改变游戏规则的战略性收购，例如微软收购了LinkedIn，Oracle收购了NetSuite，还有HPE、思科和Verizon高调宣布从公有云市场退出，为云计算行业提供了在这场骚动中喘息的机会。今年的特点之一就是云厂商之间的战略合作。

虽然2017年缺少2016年那样令人兴奋的事情，但是整个行业的发展可能最终证明是更为持久的。

那些在云市场细分领域有建树的知名技术巨头之间建立起合作伙伴关系，这已经成为常态，因为他们意识到市场对跨公有云和本地环境的全方位产品的需求。这些合作为人工智能、容器、物联网和大数据分析等先进技术的繁荣铺平了道路。

10、思科与Google组队

10月思科宣布与Google达成一项广泛合作协议，Google将为思科提供到下一代公有云技术的无缝桥接，例如Kubernetes容器编排。

来自两家企业巨头的混合云产品将会在2018年下半年上市，让企业客户有机会采用支持思科本地网络、超融合和安全产品的Google Cloud服务。

有合作伙伴表示，这次合作将让思科能够把网络和安全产品扩大到高速增长的企业公有云市场。

9、Oracle的下一代云

有业内观察家仍然等着看Oracle是否会成为云计算领域的顶尖企业，特别是在基础设施层和平台层。Oracle是该市场的后来者，但是Oracle创始人、首席技术官Larry Ellison一再发誓要挑战公有云领导厂商，尤其是他把目光瞄准了AWS。

在2017开年的时候，Oracle引入了在其Gen2 Cloud上配置裸机基础设施的能力，作为与其他竞争对手的差异点。

虽然Ellison野心勃勃的目标还没有完全实现，但已经有一些战略成功的迹象了。在2017年第四季度Oracle实现了收入增长，这也是3年来的第一次，其云端销售激增带动收益。然而，Oracle批评者认为，这些数据源自销售策略，并不能准确反映Oracle云的采用情况。

在一个很难真正渗透进去的市场，Oracle的资本资源、工程人才以及庞大的客户群使它这个后来者值得大家期待。

8、Salesforce与IBM联手推动AI

Salesforce和IBM在3月份建立了战略合作伙伴关系，专注于联合双方人工智能平台的能力。IBM Watson与Salesforce Einstein的结合，旨在利用两家厂商在机器学习方面的技能来提供对客户行为更深入的洞察。

这两家企业技术巨头之间的关系是深入的。IBM首席执行官Ginni Rometty后来在Salesforce Dreamforce大会接受Salesforce首席执行官Marc benioff采访的时候，谈到了两家公司之间的协同效应。

7、OpenStack走过炒作期

OpenStack这个云操作系统赢得了业界大力支持，同时也成为开放云计算爱好者的宠儿，在2017年为站稳脚跟而站。

软件复杂性、部署痛点、快速采用公有云打破了早期项目的繁荣景象，带来了长期相关性的问题。

但是这项技术并不一定会走向死胡同。2017年很多厂商都推出了“托管OpenStack”解决方案，以简化部署和管理。随着OpenStack走过了Gartner技术成熟度曲线的启蒙期，在企业中的使用案例也逐渐增加，电信业似乎对这项技术特别关注。

6、AWS存储安全事件

出于某种原因，对AWS S3存储块的安全控制在2017年已经不再流行。

在经过了一系列前所未有的、高调的退伍老兵、共和党选民、摔角迷、Verizon客户敏感数据遭到泄露的事件之后，Amazon开始介入其中。

Amazon向那些没有禁止公众访问控制措施的S3合作伙伴和客户发出警告，并敦促他们检查这些驱动器并确认是否配置正确。

这些数据泄露事件暴露了一些甚至是知名公司的安全措施漏洞。

5、HPE收购CTP

HPE在9月收购了有200名员工的咨询公司Cloud Technology Partners，将这家擅长交付采用颠覆性技术和覆盖多个云的云原生解决方案提供商纳入自己麾下。

虽然CTP（专注于整合容器、物联网、大数据和机器学习解决方案）是多个云提供商的合作伙伴，但是这家公司的AWS实践尤为出色。

HPE表示，这次收购将有助于最终用户在云中迁移、创新和运营。

4、VMware Cloud On AWS尘埃落定

2017年的大部分时间，全球最大的公有云和私有云厂商之间合作在潜在影响，给渠道带来的不确定性一直存在。合作伙伴们特别关心潜在的价格点、渠道补偿模式、混合产品会在这个由AWS主导的IT领域给VMware长期业务带来怎样的冲击，AWS既是VMware的前对手又是现在的新伙伴。

在8月底的VMworld会上，双方的混合产品终于上市了（有限发售）。

当价格单最终公布的时候，VMware合作伙伴大多感到满意，并认可VMware Cloud on AWS是VMware更大规模多云转型中一个重要的组成部分。但是一些渠道计划细节要明年才会公布，这让很多合作伙伴仍然不确定是否该把这款产品推向市场。

3、Kubernetes称王

在短短的几年间，应用容器已经从一项小众技术发展成为也许是数据中心和公有云中的一个主导力量。

这项技术几乎征服和颠覆了所有基础设施厂商，市场中出现了很多解决方案开始争夺在跨服务器集群编排容器化工作负载领域的主导地位。

今年，（最早在Google开发的）Kubernetes技术几乎发展成为了一项行业标准。

因此，所有主流云提供商都推出了管理Kubernetes服务。Azure向市场中推出了AKS；Google-Pivotal-VMware联盟推出了PKS；AWS也在年底加入这个阵营，推出的EKS。

甚至作为Swarm的开发商、Kubernetes的主要竞争对手，Docker也宣布在其平台上可广泛集成Kubernetes。

2、Rackspace收购Datapine

这个Rackspace历史上规模最大的收购让两家数据中心和管理服务厂商（都是超大规模云提供商的长期合作伙伴）走到了一起，成为托管云市场中的一个潜在巨头。

Rackspace与Datapine将组成一家能够在全球范围内提供广泛托管、私有云、管理云和多云服务的公司。

1、遥不可及的Amazon

尽管整体行业增长惊人，但不断出现的颠覆、知名竞争厂商之间的战略合作、向多云环境的转移、竞争对手微软庞大的企业客户基础、对手Google的技术能力、对厂商锁定的担忧、大型零售商的迟疑、还有几乎成为每个云提供商的目标，AWS仍然在云市场中遥遥领先于其他厂商。

虽然2017年并没有哪个单一部署能够震动云行业，但是最重要的故事，大家年复一年已经习惯了的，就是AWS在这一年结束的时候体量仍然要大于另外5家厂商之和。AWS通过对创新坚持不懈的承诺，成为市场先行者，从而保持收入的领先。