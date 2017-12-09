盾安新能源引入阿里云ET工业大脑，预测故障降低30%运维成本

阿里云发布的ET工业大脑在浙江有了新的探索方向：盾安新能源引入工业大脑，基于历史数据的积累、建模和运算，对布局全国乃至全球的风力发电机组实现故障预判，预计可以降低30%运维成本。

至顶网软件频道消息：阿里云发布的ET工业大脑在浙江有了新的探索方向：盾安新能源引入工业大脑，基于历史数据的积累、建模和运算，对布局全国乃至全球的风力发电机组实现故障预判，预计可以降低30%运维成本。

据《浙江日报》报道，国内大型风力发电企业盾安新能源正在拥抱云计算、大数据等互联网新技术，寻找发展新机遇。

盾安新能源拥有一条完善的产业生态链，在全国拥有500多台风力发电机组，分布在新疆、内蒙古、宁夏等风能资源丰富的偏远地区。发电机组自动化程度高、操作复杂、成本昂贵，在运维方面也很难找到理想的高技能人才驻留。

盾安新能源总工程师顾毅向记者介绍，设备运维成本是企业的痛点。目前，风机装机容量超过100万千瓦，正常运行状态下，机组运行寿命为20年，但一般在七年后故障率就会升高，一个5万千瓦的风电场平均每年维护费用300万元，还会以平均3%的速率逐年递增。

顾毅透露，在前期测试中，盾安新能源安排了两个机组进行局部验证，工业大脑基本能够实现对数据的异常判断。以温度参数为例，当风机长期高速运转时，部件容易老化导致摩擦碰撞，产生不必要的热能，但部件发热并不一定由机械故障引起。目前工业大脑已经具备分辨部件发热的原因，在不放过故障的同时，做到不误报、减少风场工程师工作量。

现在，盾安新能源已将风机的传感器、状态数据、运行与维护的数据全部上云，基于阿里云的云计算和大数据能力，未来三个月，双方将不断验证、完善该模型。“到明年3月底前，我们将完成对各类数据资源的实时调配，通过对风机历史数据的运算，预计运维成本将下降30%以上。”

“可以生老，但不能病死”，机组大多在八九十米的高空，如果在小故障阶段就能发现问题，只需要攀爬替换部件，如果发展到大故障，就需要动用费用昂贵的吊车到现场，同时还会造成发电的电量损失。

“未来AI要深入各行各业，去解决生活、生产和社会环境中遇到的棘手问题，这样才能引领真正的产业革命。”12月20日，阿里云总裁胡晓明在云栖大会·北京峰会上表示。

工业大脑是产业AI的有力佐证。自今年4月正式推出以来，阿里云ET工业大脑的落地速度不断加快，从最初的8个月出成绩到后来的21天，先后帮助协鑫光伏、中策橡胶、天合光能、盾安新能源等大型工业企业找到了“智造”契机。