 2018年值得关注的10家数据分析厂商

下面就让我们来看看2018年值得关注的10家厂商，因为他们在开发下一代大数据和业务分析软件，打破着技术的壁垒，挑战已有的知名厂商。

至顶网软件频道消息： 根据市场分析公司IDC预计，全球大数据和业务分析硬件、软件和服务的支出将从2017年的1508亿美元增加到2100亿美元，复合年增长率为11.9%。

但是这个市场不仅仅是在增长，而且在迅速变化。例如，昨天用于开发基于历史数据的静态报告工具，相对于最新一代用于实施分析流式数据的软件来看，是相当原始的。因为对于数据科学家和业务分析师的需求在不断变化，他们用来完成其工作的软件功能也是如此。

下面就让我们来看看2018年值得关注的10家厂商，因为他们在开发下一代大数据和业务分析软件，打破着技术的壁垒，挑战已有的知名厂商。

Anodot

高管：首席执行官David Drai

业务分析厂商一直专注于抓住人工智能这波发展热潮，将人工智能和机器学习能力集成到他们的软件中。

有一家赢得了关注的厂商就是Anodot，这是一家业务分析软件开发商，利用机器学习技术检测海量数据中的异常情况，帮助企业发现问题并抓住新的机遇。

Anodot成立于2014年，位于以色列Ra'anana，美国总部位于加州桑尼维尔市，开发的软件可以让企业用来发现业务中的盲点，实时分析数据指标，快速识别异常情况，如突然降低的广告点击量，以及对特定产品的兴趣高峰。

去年11月，Anodot首次推出了AI Analytics for Retail，在线零售商可以用它来分析关于市场存在（搜索/对比、网站/论坛）、产品存在（库存、类型、选项、产品图像）、网站和商店业绩、客户体验、付款流程、发货流程、退货流程等方面的数据。

去年12月Anodot表示，去年Anodot的收入翻了三方，在B轮融资中获得1500万美元的资金，使得总融资金额达到了2300万美元。

Arcadia Data

高管：首席执行官Sushil Thomas

随着物联网设备的网络规模不断扩大，这些系统产生的数据也在急剧增加。企业希望寻找一种方法让所有这些数据变得更有价值，甚至是从中获得洞察。

Arcadia Data开发的原生视觉分析让un件可以检查保存在Hadoop数据湖中的大量数据，而无需迁移到其他系统，例如数据仓库中。这项技术还提供了对流式数据的分析功能。

2017年Gartner将Arcadia Data列为最酷的物联网分析厂商之一。这家公司成立于2012年，位于美国加州圣玛特奥。

11月，Arcadia Datafault了Arcadia Accelerate Partner Program，以招募和支持经销商、ISV和系统集成商支持Arcadia Data的软件。

Cooladata

高管：首席执行官Dan Schoenbaum

随着企业日益数字化，捕捉和分析客户行为数据就成为制定成功的销售和营销战略、改善产品和服务、刺激收入增长中至关重要的一环。

Cooladata成立于2012年，位于以色列，2017年进入美国，该公司开发了下一代行为分析平台，可从各种来源中获取客户数据用于分析，包括来自网站、在线广告、店内系统、移动设备应用、CRM和营销系统、社交媒体网站等来源的数据。

Cooladata表示，它带有数据统一、分析和分享功能的系统让企业能够回答类似“什么营销渠道可以提供最高的投资回报率”以及“那些做了升级的客户有哪些共同点”等这样的问题。

DataRobot

首席执行官：Jeremy Achin

数据科学家是具备从大数据中提取价值所需技能的群体，如今市场对于数据科学家的需求量很大，甚至供不应求。

DataRobot开发了一款自动机器学习平台，可以获取数据科学家的知识、经验和最佳实践，并使用这些信息比以往更快地构建和部署预测模型。借助这些模型，分析师可以发现隐藏的机会并从海量数据中预测结果。

DataRobot成立于2012年，位于美国波士顿，在去年5月收购了另一家数据科学软件开发技术公司Nutonian，后者专注于时间序列分析建模，这次收购让DataRobot声名鹊起。

DataRobot在去年3月进行的C轮融资中获得5400万美元，总融资金额达到1.24亿美元，并且积极投资全球合作伙伴生态系统。9月，该公司聘请了Alteryx高管Seann Gardiner担任业务开发副总裁。

Fluree

高管：联合首席执行官Andrew "Flip" Filipowski以及Brian Platz

区块链技术最初是为管理像比特币这样的数字货币而开发的，它本质上是一种数字分类账，允许分配信息，但不能复制。随着企业发现区块链可能用于需要确保交易数据完整性和安全性的广泛应用，所以可能会成为一个重大的发展趋势。

11月，Fluree PBC（公益性公司）发布了FlureeDB的公开测试版，这是一个可扩展的区块链云数据库，可以企业和开发者更轻松地将区块链技术整合到他们现有的IT基础设施和业务应用中。

对于那些运来越多运行在区中心应用的企业来说，区块链被视为一种关键使能技术，所以如果区块链得到广泛采用，Fluree可能被证明是一项必不可少的技术。

Fluree成立于2017年1月，位于美国北卡罗来纳州温斯顿塞勒姆。Fluree是首席执行官Flip Filipowsk（Platinum Software创始人）和联合首席执行官Brian Platz（SilkRoad Technology创始人）的心血成果。

InfluxData

高管：首席执行官Evan Kaplan

InfluxData开发了一个开源技术的扩展堆栈，可应对来自物联网和其他系统持续大量时间序列数据的管理难题。

InfluxData平台提供了一系列工具和服务，包括InfluxDB时间序列数据库，用于实时处理在物联网、DevOps监控和实时分析等领域的时间序列数据。

InfluxData成立于2012年，位于美国旧金山，已经在三轮风投中获得了近2500万美元。去年8月，InfluxData成为AWS合作伙伴网络中的高级技术合作伙伴。

MariaDB

高管：首席执行官Michael Howard

MariaDB这家公司与开源管理数据库MariaDB同名，后者是替代如MySQL等数据库软件的一个越来越受欢迎的选择。

事实上，MariaDB是由首席技术官Michael "Monty" Widenius和其他MySQL数据库的原始开发者设计的。他们担心在Oracle之下MySQL的未来——2008年MySQL作为Sun Microsystems的一部分被Oracle收购了，MySQL创始人在2009年创建了MariaDB，打造了一个MySQL产品线的分支。

MariaDB数据库提供了一系列高级功能，包括复制和NoSQL功能。今年5月，MariaDB发布了MariaDB TX 2.0，一个数据库交易处理的新版本，现在提供了面向数据分析和数据仓库任务的MariaDB AX。

该公司的总部位于芬兰埃斯波和美国在加州门洛帕克。去年11月C轮融资由阿里巴巴领投，规模达2700万美元，总金额达到5400万美元。

Naveego

高管：首席执行官Derek Smith

企业正在加大针对运营和分析目的的大数据项目投资。但如果使用的是质量糟糕的数据，这些项目可能注定就会失败。

Naveego基于云的软件提供了数据质量和主数据管理工具，可帮助企业组织监控和管理他们业务数据的质量——不管是在本地还是在云中的数据——并利用其获得竞争优势。

Naveego成立于2013年，总部位于美国密切跟周特拉弗斯市，在去年1月推出了首个渠道计划，并且正在招募数据管理顾问、系统集成商和管理服务提供商。

Paxata

高管：首席执行官Prakash Nanduri

Paxata成立于2012年，位于美国加州雷德伍德城，是一家大数据软件先驱厂商，其软件可让企业用户即时且自动地将原始数据转变为具有洞察力的信息。

Paxata的Adaptive Information Platform是一个企业级的、自助服务式的数据准备复制和机器学习系统，据Paxata称，该系统可以将来自任何来源和任何云的数据编入信息结构中，以便生成可信的洞察。

Paxata在2017年秋季发布了Intelligent Ingest软件，是对Adaptive Information Platform的补充，可对来自任何云、任何格式的数据收集过程实现简化和自动化，用于业务分析目的。

11月Paxata得到了系统集成巨头埃森哲的认可，后者指定Paxata为战略合作伙伴，并购买了Paxata的股份。埃森哲还将Paxata的软件添加到自己的Accenture Insights Platform中。

Plotly

高管：创始人Alex Johnson

Plotly开发了多款开源工具，用于通过互联网编辑和共享交互数据分析和可视化图表及仪表板。

Plotly也因为其网站地址“Plot.ly”出名，得到了那些使用Python和R编程语言（也支持Matlab和Javascript）的数据科学家和开发者的青睐。

Plotly成立于2013年，位于蒙特利尔，可能会成为主流数据可视化工具如Tableau、Qlik和微软PowerBI的竞争对手。