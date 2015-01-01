2017云计算评估方法盘点

至顶网对当前主流云计算基准测试方法、应用性能平台和Linux下的开源测试工具进行了一次整理。希望会对大家有所帮助

至顶网软件频道消息： 当前很多企业正在计划着将企业应用向公有云或私有云系统中进行迁移。但是如何对云计算系统的应用处理能力进行评估，是企业向云计算系统迁移时，首先要面对的一个问题。下面至顶网对当前主流云计算基准测试方法、应用性能平台和Linux下的开源测试工具进行了一次整理。希望会对大家有所帮助。

SPEC Cloud IaaS 2016

SPEC是一个非营利性的第三方组织，旨在制定、修改以及认证一系列计算系统应用性能评估的标准。在2016年的SPEC亚洲峰会上，SPEC正式推出了业界首个云平台测试基准SPEC Cloud IaaS 2016。

SPEC Cloud_IaaS可以模拟多种I/O和CPU密集型云计算工作负载，模拟标准社交媒体NoSol数据库应用场景，对云计算软、硬件产品的多种性能指标进行Benchmark测试。协助用户更加全向的对云计算产品进行深入了解。同时也可以协助云计算厂商，对自身产品进行完善，尽量减少现实运营过程中，云计算系统故障的发生。

Cloud IaaS 2016测试基准基于YCSB（Yahoo Cloud Serving Benchmark）+Cassandra分布式数据库，Cassandra由Facebook开发，在各个运营商中的应用十分广泛。而且，OSG cloud小组进行了大量的调整，例如在原有的YCSB基准中，数据库的读写操作比例为7:3，Cloud IaaS 2016的读写比例调整为95:5，这样比例更符合实际应用场景。

编者注： 作为一个全球性的、权威的第三方应用性能测试组织，每年的SPEC所发布的性能测试结果均受到广泛的重视。但鉴于Cloud IaaS 2016测试环境搭建的复杂性，到目前为止，还很少见到有相关的测试报告公开的进行展示。

APM（应用性能管理）平台——听云、Testin、OneCPT

当前云计算系统的应用性能评估已经得到用户的普遍重视，利用海量分布客户端对系统的应用处理能力及响应延时进行分析，可以做出最直观的应用性能评估。因此目前有很多企业也开始对外提供此类服务。下面就收集了三家比较有代表性的应用性能评估平台。

听云是一个APM服务平台，为客户提供从移动客户端到服务器端再到网络层面的全方位解决方案。帮助客户实时监控定位从崩溃报错、慢交互到网络环境出错等多维度复杂的性能问题。听云致力于用户视角的IT管理创新服务，为不同行业提供最终用户端到端的完整应用链的性能管理解决方案，帮助客户不断优化系统性能及用户体验，提高用户满意度和企业竞争力。

Testin Pro 自动化测试云平台，是集自动化测试能力 和测试管理经验于一体。提供各行业内通用的自动化 测试方案及最佳实践，帮助企业建立集中管理和共享 的测试设备云，高智能的自动化脚本，7*24小时自动 测试的执行能力。彻底解决企业在测试设备管理、测 试工作量大、测试时间少、重复率高、效率低等方面 遇到的困扰。

OneCPT——可分布式调用全球云主机及物理主机发起千万级并发压力的一站式性能测试平台，真正实现广域网间全链路真实高并发访问，监测数据实时计算秒级回传，无延时报告输出。

编者注： 此类测试平台往往需要在国内乃至全球范围内部署的大量云主机或物理主机，对测试资源投入有很高的要求，与开源测试工具相比，存在较高的测试成本，当前一些上规模的云计算企业，在对系统稳定性进行评估时，会考虑采用此类方式进行评测。

Linux测试工具——Netperf、Iperf

和APM类的应用测试平台相比，在Linux下的开源（免费）测试工具更受到欢迎。下面简单介绍了两种目前最常用的网络性能测试工具。

Netperf是一款开源的网络性能测试工具，主要针对TCP和UDP传输进行测试。它有4种工作模式：TCP_STREAM、TCP_RR、UDP_STREAM、UDP_RR。

Iperf是一个网络性能测试工具。可以测试TCP和UDP带宽质量，可以测量最大TCP带宽，具有多种参数和UDP特性，可以报告带宽，延迟抖动和数据包丢失。

还有一些传统的网络应用测试仪表现在也在推出虚拟化的测试工具，但是目前还未到成熟应用阶段，在此就暂时不进行列举了。但我们会对有关技术持续进行关注，有新的消息会及时向大家进行通报。



