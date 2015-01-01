微软本月下旬开始增加OneDrive企业版文件恢复功能

微软为旗下的OneDrive 企业版（OneDrive for Business）云存储服务添加一项功能，该功能允许用户恢复所有类型的OneDrive文件和文件夹。

至顶网软件频道消息： 微软为旗下的OneDrive 企业版（OneDrive for Business）云存储服务添加一项功能，该功能允许用户恢复所有类型的OneDrive文件和文件夹。

OneDrive企业版的文件还原功能将从本月下旬开始提供给Office 365用户。根据Office 365消息中心1月15日的消息，微软预计至2018年2月中旬止，所有合格用户都可以使用此部署。

微软官员在去年秋天的Ignite活动上宣布该文件恢复计划，称目的在于“实现从大规模删除、损坏和其他数据丢失情景等灾难性事件中进行自助服务式恢复 ”。

微软高管自去年年底以来一直在推销这个即将到来的功能。此功能原本计划从2017年12月开始推出。至于此功能会不会提供给OneDrive消费客户及何时提供则未有提及。

文件还原旨在帮助那些无意中删了、损坏了或受到恶意软件感染的OneDrive文件的客户。 “文件还原”功能允许用户恢复30天内某个时间的OneDrive企业版。

如果太多OneDrive文件被损坏或感染，用户可以选择将整个OneDrive企业版恢复到前的状态。微软的技术支持文章解释了如何恢复OneDrive企业版。

OneDrive企业版文件还原是OneDrive文件版本历史记录的一个功能。OneDrive文件版本历史记录是微软去年夏天推出的功能



