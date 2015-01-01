 微软最新的Windows Server测试版本增加了新的存储、故障转移集群更新

微软最新的Windows Server Insider测试版本17074增加了新的Storage Spaces Direct功能以及一些其他的新功能。

至顶网软件频道消息： 微软最新的Windows Server Insider测试版本17074增加了新的Storage Spaces Direct功能以及一些其他的新功能。

微软于1月16日向Insider测试者发布了新的Windows Server 1803测试版本。

这个版本号为17074的测试版是预计在2018年4月份左右开始推出的Windows Server功能更新（正式的名称为“半年度渠道”（Semi-Annual Channel）版）的一个预览版本。Windows Server 1803是服务器端对Windows 10红石4的补充。

Windows Server 17074包含了对Storage Spaces Direct（S2D）和故障转移集群的一些增强功能。

Server用户可能会记得，S2D没有进入Windows Server 1709版本，据称是因为它不符合质量标准；微软希望将其添加到即将发布的1803版本之中。Storage Spaces Direct跨越Windows Server集群，并创建一个总线，通过这个总线服务器可以看到彼此的所有本地驱动器。S2D被作为Windows Server 2016的一个功能引入，并被微软形容为“我们超级融合平台的基础”。

微软在一篇博客文章中表示，该公司在17074预览版中，取消了需要SCSI Enclosure Services才能兼容S2D的限制，从而“解锁了一度无法运行S2D的新硬件”。S2D现在还支持Persistent（Storage Class）Memory并支持直连SATA设备到AHCI控制器，这也让用户能够将其运行在更低成本的硬件上。

微软的官员们表示，默认情况下，Cluster Shared Volumes（CSV）缓存是启用的，这可能会显著提升虚拟机的性能。对S2D和ReFS的Dedup支持也是此测试版本的一部分。

微软警告测试人员，Windows内核的测试可能会失败，这是因为在尝试加载这个测试版本的测试库时出现了超时。

在这里要提醒一下：半年渠道版（Semi-Annual Channel）并不意味着会是Windows Server的强制更新功能包。对于新的服务器功能感兴趣，并且想更快得到这些功能的用户可以选择更新。半年渠道版（Semi-Annual Channel）更新的支持是18个月，每年会发布两次。Windows Server 2016则是按照Long-Term Servicing Channel（LTSC）提供支持，支持期长达十年，每两、三年会推出一次新版本。