Salesforce销售云（Sales Cloud）数据现在可以导入到Google Analytics 360中了

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至顶网软件频道消息： Salesforce和谷歌于周三宣布，Salesforce销售云（Sales Cloud）的数据现在可以直接导入到Google Analytics 360之中。
这次的整合源自于这两家公司于去年11月底签署的战略合作伙伴协议，在这份协议中，Salesforce承诺使用谷歌云平台（Google Cloud Platform）进行全球扩张，并将其客户关系工具同G Suite和Google Analytics进行集成。
最新的混搭将让市场营销人员能够将离线销售数据同在线数字分析数据连接起来，从而对转化渠道有一个全面的了解。谷歌表示，这将帮助用户更好地理解在线潜在客户流量来源和这些潜在客户质量之间的关系。
谷歌云（Google Cloud）和Salesforce的合作伙伴关系如下：
谷歌在一篇博客文章中表示：“随着2018年的到来，我们将继续推出更多Salesforce和谷歌的集成，这些都是在去年11月份宣布的合作的内容。”
“很快，市场营销人员就将能够把来自销售云（Sales Cloud）的转化数据包含在Google Attribution 360之中，以便进行更为准确的、数据驱动的归因建模，在市场营销云（Marketing Cloud）中呈现来自Analytics 360的数据，以便更全面地了解广告的效果，并且使得在Analytics 360中创建的受众能够在市场营销云（Marketing Cloud）中可用，可以通过电子邮件之类的直接市场营销渠道进行激活。”
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