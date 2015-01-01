 IDC：2018年全球公有云服务支出预计达到1600亿美元

根据IDC全球半年度公有云服务开支指南的最新更新，全球公有云服务和基础设施支出预计在2018年达到1600亿美元，比2017年增长23.2％。

至顶网软件频道消息： 根据IDC全球半年度公有云服务开支指南的最新更新，全球公有云服务和基础设施支出预计在2018年达到1600亿美元，比2017年增长23.2％。尽管2016年到2021年预测期间的年度支出增长将有所放缓，但预计该市场到2021年将达到21.9％的五年复合增长率（CAGR），其中公有云服务支出总额将达到2770亿美元。

2018年预计在公有云服务上投入最多的行业是离散制造业（197亿美元）、专业服务业（181亿美元）和银行业（167亿美元）。到2018年，流程制造和零售行业的公有云服务的花费也都将超过100亿美元。由于持续投资于公有云解决方案，这五个行业将保持在2021年达到顶峰。在五年预测期内，支出增长最快的行业是专业服务业（复合年增长率24.4％）、电信业（23.3％）和银行业（23.0％）。

“支出最多的行业——如离散制造业、专业服务业和银行业——已经认识到公有云服务可以带来的巨大收益，这些行业的企业组织正在利用公有云服务来快速开发并推出第三方平台解决方案，如大数据和分析、以及物联网（IoT），这将增强和优化客户的旅程，并降低运营成本，”IDC客户洞察和分析项目总监Eileen Smith说。

软件即服务（SaaS）将成为最大的云计算类别，占据了2018年所有公有云支出的近2/3。由应用和系统基础软件（SIS）构成的SaaS支出中，主要是应用的购买。到2019年，这部分将占到所有公有云服务支出的一半以上。企业资源管理（ERM）应用和客户关系管理（CRM）应用将在2018年占最多的支出，其次是协作应用和内容应用。

基础架构即服务（IaaS）将成为2018年第二大公有云支出类别，其次是平台即服务（PaaS）。在整个预测期内，IaaS支出将会相对均衡，服务器支出略高于存储支出。PaaS支出将由数据管理软件占主导，在预测期内，数据管理软件支出增长最快（年复合增长率38.1％）。应用平台，集成和编排中间件、数据访问、分析和交付应用也将在2018年及以后呈现出健康的支出水平。

2018年，美国将成为全球最大的公有云服务市场，占全球消费总额的60％以上，达到970亿美元。西欧地区，英国和德国分别以79亿美元和74亿美元的公有云支出领跑，而日本和中国将在2018年成为排名前五的国家，支出分别为58亿美元和54亿美元。中国在五年预测期内的公有云服务支出增长最快（年复合增长率43.2％），使其到2021年成为领先于英国、德国和日本名列第二位的国家。阿根廷（年复合增长率39.4％）、印度（38.9％）和巴西（37.1％）也将经历强劲的支出增长。

2018年美国在公有云服务上投入最多的行业是离散制造、专业服务和银行业。这三个行业将共同占美国公有云服务总支出的1/3。在英国，2018年前三大行业（银行业、零售业和离散制造业）将占据超过40％的公有云支出。在德国，离散制造业、专业服务业和流程制造业将占到40％以上的公有云支出。在日本，专业服务，离散制造业和流程制造业将占到超过43％的公有云支出。在中国，专业服务、离散制造业和银行业将占到40%以上的公有云支出。

IDC客户洞察和分析研究经理Ashutosh Bisht表示：“在亚太地区，数字化转型正推动企业在多云环境和混合环境下创建更加灵活和具有成本效益的IT环境，即使是受到严格监管的银行和金融行业也在使用SaaS对非核心功能、平台即服务 （PaaS）进行应用开发和测试，使用IaaS进行工作负载试运行并测试其新服务产品。在该地区，IaaS增长的驱动因素包括，对更快速处理基础设施、更好的数据备份和灾难恢复的不断增长的需求。”



