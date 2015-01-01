IBM扩大与Salesforce的人工智能合作伙伴关系

IBM和Salesforce.com正在通过将IBM的云和Watson服务与Salesforce的Quip和Service Cloud Einstein产品集成，来扩大双方在人工智能方面的合作伙伴关系。

至顶网软件频道消息： IBM和Salesforce.com正在通过将IBM的云和Watson服务与Salesforce的Quip和Service Cloud Einstein产品集成，来扩大双方在人工智能方面的合作伙伴关系。

该联想是在去年3月达成的，当时双方宣布他们将把Watson和Salesforce的相对较新的Einstein人工智能技术整合到一起。当时有分析师表示，这种合作关系实际上意味着IBM正在成为Salesforce的人工智能咨询合作伙伴，推动跨Einstein和Watson售卖新的服务。

在双方首次公布合作伙伴关系之后，就推出了新的服务，包括IBM Cloud Integration for Salesforce，可帮助连接企业客户关系管理系统之外的企业数据和外部数据，以获得更好的洞察力。两家公司还宣布推出了Weatherforce的Salesforce Insights，使用户可以把天气数据整合到Salesforce平台中。

今天公布的消息涉及到更多的人工智能应用和服务。IBM在声明中表示，正在构建一系列新的IBM Watson Quip Live应用，将Watson与Salesforce Quip平台的强大功能相结合，用于业务协作和文档创建。IBM说，这些交互式的定制应用将嵌入到Quip文档中。

两家公司表示，此外还在扩大原有的IBM Cloud Integration for Salesforce产品，并提供新的“以人工智能为驱动的下一个最佳行动建议”。这意味着用户将能够基于最近的呼叫和聊天创建个性化的、客户触发的交互，从而帮助他们建立更强大的联系。

Salesforce公司董事长兼首席执行官Marc Benioff与IBM公司首席执行官Ginni Romett在声明中说：“我们客户的成功推动了我们在Salesforce所做的一切，包括我们与IBM的战略合作伙伴关系。IBM Cloud和Watson服务与Salesforce Einstein和Quip的结合将提供更多的创新，使企业能够以全新的方式与客户建立联系，充分利用云和人工智能的强大力量。”

两家公司已经正式确定战略伙伴关系。IBM表示，已经将Salesforce作为“首选的客户参与平台销售和服务”，而Salesforce则将IBM列为“首选”云服务提供商。