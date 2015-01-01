 Intel IT 的自动化运维

2018年1月23日，红帽联合至顶网在上海举办了以“智能 自动 规范——迎接自动化运维新时代”为主题的“Ansible Automates”大会。在本次大会上，Intel 亚太研发有限公司信息技术高级经理 王阳为我们介绍了Intel IT的自动化运维。（以下为部分录音整理）

至顶网软件频道消息： 2018年1月23日，红帽联合至顶网在上海举办了以“智能 自动 规范——迎接自动化运维新时代”为主题的“Ansible Automates”大会。在本次大会上，Intel 亚太研发有限公司信息技术高级经理 王阳为我们介绍了Intel IT的自动化运维。（以下为部分录音整理）

Intel 亚太研发有限公司信息技术高级经理 王阳

IT创新推动业务增长

在去年，Intel IT部门有以下主要成就：一个是通过在线精准化的销售以及市场活动，帮助销售部门获得了额外的收入。另外一个非常重要的就是通过提供更强大的计算能力，以及给我们研发部门提供更加强大的工具。在产品开发更新这么快的时代，越早上市意味着你对企业的营收利润也是越有正面的贡献。因此业务部门还认可IT给业务部门创造了全新的商业价值。

对于IT部门来说，最重要、最基本的，首先是运营，是系统的稳定性，是自动化的效率。除此以外，Intel IT很看重的，是如何帮助员工提高效率。是不是会因为档期或者是客户端平台的问题，造成工作损失，或者是说IT部门能够自动的提前发现问题。举个例子：你的PC你没有死机，但是你已经开始有一些莫名的重启。那可能就是告诉你硬盘有坏道的情况，这种情况下IT部门可以通过提前收集日志，诊断出系统可能有问题，所以你可能会收到一封邮件，提前更换。这样避免对运营造成损失，提高员工的工作效率。

还有一个非常重要的一点，就是革新Intel的业务和增长。Intel已经不是专门以处理器为产品的公司。大家可以看到自动驾驶、人工智能、闪存，各行业的产品，Intel都在有贡献。所以怎样帮助Intel业务的运营和增长，给他们创造商务价值，从开源角度说Intel近水楼台先得月。很重要一点Intel非常讲究创新，这个是Intel IT的特点，非常强调创新。另外Intel IT被认为是核心竞争部门，和Intel的生产工艺，都是Intel的核心竞争力之一。

大家可以看到，因为我们刚刚提到了员工的效率，所以Intel IT花了相当多的精力给手机或者是平板开发应用。举个例子来说，做一些仿真，要花非常长的计算时间，传统的方式可能是坐在电脑前，或者是等邮件到达，才可以知道仿真的结果。这个计算资源非常宝贵，所以通过移动应用的开发，像工程师，就算回到家里，可能知道他提交的作业是否运行正常等等方面。另外一个小例子，就是Intel会议室没有传统的线，我们投影仪一般是两秒钟时间就可以通过无线技术连接。

Intel IT的开源

很难想象，如果没有开源技术，我们的设计迟笨会到一个什么水平。今天我们已经几乎把运维的服务集群性能使用到了90%，从过去几年，一步一步从服务器的虚拟化、运维自动化、云化满足我们Intel的爆炸式计算要求。刚才提到这里面有非常重要的一点就是开源的精神。开源的产品使用，帮助我们提高效率、降低成本，实现开源是非常重要的一点。这不仅仅是一个产品的行为，这也不仅仅是IT CIO的行为，这是自上而下组织的行为。

作为企业的工程师我们需要了解开源的文化，你怎样从开源社区获取需要的回馈。这点可能跟传统的商业产品的使用并不太一样，否则很可能造成一个结果，就是老总选了一个开源的产品，但是在最后推广的时候，很难推广。因为大家本来用的时候，还是当作商业产品用，其实这个精神和原来不太一样的。

开源另一个非常重要的点就是鼓励员工创新。甚至员工会设计出很多我们都不知道的东西。但是你要提供这种氛围，让员工来探索这些新的东西。这样才能够助力企业开源的发展。对Intel来说，我们有相应的资金，专门鼓励员工创新，另外使IT员工也有专门的时间进行创新。员工可能对产品有兴趣，但是之前不在预算里面，他可以提申请，来提他实现的目标。我们会拨给他资金尝试，为了将来进一步的推广。所以一个创新的精神非常重要，员工要了解这个东西。除此之外，Intel IT开源也充分使用到开放式存储，软件定义网络以及其他的软件部署、实施。

对于开源技术的分享，第一个业务是最重要的，不管是哪种技术，业务是最重要的，当我们实施一个项目的时候，当我们决定使用开源产品的时候，你要知道做一个项目的目标是什么？是为了降低成本？还是维持成本不变，但是更加简化、便捷，我们做任何一个项目的时候，都可以作为一个标准。

第二我们做评估的时候，我们也会把开源和其他的商业软件一起做平衡，当我们做抉择的时候。我们会考虑服务的程度、稳定性、支持力度以及人力开销都会综合看，给不同的领域，不同权重分数进行打分，得到一个总分，最后会选定用开源的产品还是传统的商业产品。

开源驱动了Intel IT的软件开发，我们发现Intel IT内部的软件开发，不管是版本控制以及bug的报告，到CEI、集成等等，这是Intel使用最为广泛的。对于开源，当然它有社区的免费版，也有商业版。在相当的情况下，考虑业务的重要性、核心性，我们会购买商业版的开源软件。我们有一些定制化的需求，这些是传统开源社区版不能满足的。这个时候就需要得到开源商业版的支持。

开源的产品，一般来说，在大规模适用前，也会在小范围进行测试，把相应的经验以及相应的体验记录下来，为下一步大规模推广进行回馈。同时，一个非常重要的，不仅仅是当作一个产品在使用，我们一定要有一套成熟的机制，来鼓励IT部门回馈开源社区，奖励提拔那些具有开源精神的员工、创新精神的员工，我们不仅仅是这么说，而且我们有完整的考核机制，对员工有考评。

前面讲了Intel在运维方面的经验，这是Intel IT在网站上和业界的分享。Intel IT很喜欢和业界合作伙伴共同交流，互相学习。除此以外，我们不仅仅是有我们今天讲的内容，另外Intel在服务器的运维、网络运维、客户端运维、安全等等都会在这个网站公布，我们叫IT@Intel，我们的演讲就到这里，谢谢大家。