451 Research：2018年大数据分析和人工智能是企业的IT大事

分析公司451 Research在上周发布的"Voice of the Enterprise Digital Pulse"调查中，挖掘出一些关于企业如何接受新兴技术的信息。

至顶网软件频道消息： 分析公司451 Research在上周发布的"Voice of the Enterprise Digital Pulse"调查中，挖掘出一些关于企业如何接受新兴技术的信息。

潜在影响最大的发现是，60％的企业表示，到2019年他们将在云中而不是在本地数据中心运行其大部分IT技术。调查发现，其中大多数工作负载正在转移到公共云和软件即服务提供商。

随着这样的计划落地，IT预算支出最主要的增长与"即服务"方式（而不是本地安装的方式）交付的产品具有关联性也就不足为怪了。该研究公司还发现，信息安全仍然是一个值得关注的问题，有16％的组织将最大的预算增加用于这个领域。

2018年企业的主要举措方面，重点是研究如何挖掘数据并利用这些数据实现业务目标。大约45％的企业表示，商业智能是今年的主要举措，其次是有29%的受访者提到了机器学习和人工智能，还有28％的企业表示"大数据"是他们今年的主要关注点。

大约1/4的企业表示正在研究构建软件定义的网络，还有20％的企业表示主要关注的是软件容器和可以管理容器的软件。无服务器计算被认为是另一个焦点领域。

可能是追赶早期采用者的欲望引发了这个兴趣，因为调查发现大多数企业还在探索这类新兴技术，例如全球1000名接受调查的IT专业人士中，只有12％表示他们的企业组织目前正在使用机器学习和人工智能，使用其他热门技术的人数甚至更低。例如，只有7％的企业组织表示他们已经在使用区块链。

451 Research研究副总裁兼总经理Melanie Posey说："调查显示，许多企业最终都达到了一个点，他们可以专注于可以让业务体现差异化的措施上，而不仅仅是保持业务的运转。2018年，我们期望看到这些努力的重点围绕着数据优化和分析新方法展开。"