Portworx与HPE合作为容器工作负载提速

软件容器公司Portworx正与HPE合作，以更快的速度部署和扩展容器化工作负载。

至顶网软件频道消息： 软件容器公司Portworx正与HPE合作，以更快的速度部署和扩展容器化工作负载。

Portworx表示，按需应用程序（例如打车应用）的崛起推动了对云原生和基于容器的框架的需求，这些框架可以扩展以满足日益增长的性能需求。软件容器是开发人员使用的一种工具，它可以构建在任何平台上运行的应用，不管底层是什么硬件或软件。

Portworx公司主要售卖面向容器的永久性存储系统。Portworx表示，提供该框架是通过将Portworx产品与HPE Synergy平台相结合，将计算、存储和网络集成到一个"可组合"的单元中实现的。这个新的配置使用了Portworx存储平台和Kubernetes作为容器编排工具。

Portworx所谓新的"参考配置"也突出按需应用是如何帮助加速从每个"状态"容器（当每个实例出现故障的时候数据在这里受到损坏）到"无状态"容器（可保留数据从而更好地适合生产需求）的过渡。

HPE生产管理副总裁McLeod Glass说："大规模运行企业容器工作负载需要高度灵活、可扩展和可用的计算和存储。"

这就解释了为什么需要将Portworx的云原生存储系统与HPE Synergy平台相结合，以扩展Kubernetes集群上的计算服务。因此，这一参考配置有助于简化有状态容器服务的交付，这突显了"在自动化和控制之间实现企业IT的重要平衡",Portworx首席执行官Murli Thirumale在一份声明中这样表示。

HPE的Synergy平台有助于自动进行硬件配置，而Portworx用于有状态工作负载的PX企业存储层则用于自动管理应用。下面是一个快速图表，展示了这些如何联系在一起：

图

Portworx表示，这一点非常重要，因为DevOps团队需要更高的自动化水平，以确保按需应用能够提供预期的性能。利用新的配置，可以在没有安装软件的裸机服务器上运行容器应用和后端数据库，也可以在基于Synergy的虚拟机上运行容器应用和后端数据库。

此外，参考配置还简化了Kubernetes的集成，并且更容易按需启动实例，消除了对第三方服务提供商的需求。