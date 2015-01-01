人工智能将凭其学习能力成为会计行业的未来

在历经数十年的研究实验之后，人工智能（AI）现已迎来其黄金时代。如果当今市场上所有能够产生大量数据（大数据）的经济行业需要继续保持目前的发展态势，那么其将必须接受技术革新，而这些行业具体包括金融、通信、能源、医疗、移动或制造业等。

截至2020年，人工智能将可全面进行自动化会计与其他金融类工作负载，具体包括税务、工资、审计以及银行业务等。（图片来源：盖帝图像公司的Jaap Arriens/NurPhoto）

在历经数十年的研究实验之后，人工智能（AI）现已迎来其黄金时代。如果当今市场上所有能够产生大量数据（大数据）的经济行业需要继续保持目前的发展态势，那么其将必须接受技术革新，而这些行业具体包括金融、通信、能源、医疗、移动或制造业等。

与其他大多数行业不同的是，自会计行业发明了复式簿记（一种记录盈利与亏损的方法）以来，该行业所经历的革新屈指可数，而此项名为复式簿记的发明竟一度被认为是商务贸易史上最伟大的进步之一。

不可思议的是，自复式簿记发明至今已有500多年了！

好消息是，AI与机器学习技术将用于会计行业已得到证实。目前大部分的会计软件供应商（Intuit、OneUp、Sage与Xero）已经正式开始提供自动数据输入、对账甚至更多功能。

在我们即将出炉的有关会计行业未来的研究报告中，我们预计截至2020年，会计工作包括联合税务、工资、审计以及银行业务等都将通过采用基于AI的技术而实现全面自动化，并将以该行业过去500年从未经历过的形式展开行业革新，在为会计行业带来巨大机遇的同时也令其面临了严峻的挑战。

人工智能不会取代会计工作人员

位于硅谷的一家会计师事务所Accounteam的首席执行官Stephanie Weil解释称：“使用机器完成所有繁琐且重复的工作负载足以引起相当多会计从业者的恐慌，因为其不仅非常耗时，成本也较高。然而，如果AI系统配置得当，那么其将能够消除一般情况下较难发现的会计错误，从而在降低会计人员责任的同时也让我们有条件实现向更具顾问性的角色过渡。”

在即将发布的研究报告中，我们还对当今市场上最受欢迎的，由AI支持的4种云计算解决方案（OneUp、QuickBooks Online、SageOne与Xero）的自动化功能进行了测试，并根据Automation Index——用于评估AI在识别交易中的准确程度，且该交易来自于银行内无需任何用户干预而产生的正确对账单——对测试结果进行了排名。

经过5个月的使用后，OneUp以其自动化指数率为95%被证实为最有效的云计算解决方案，其后依次为QuickBooks Online (77%)、Xero (38%)与SageOne (30%)。

尽管前景十分光明，但当今大多数解决方案所使用的机器学习算法的准确性仍需显著提升，以实现有效避免会计错误与全面自动化的承诺。