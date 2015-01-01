AWS收购高级威胁检测初创公司Sqrrl

AWS收购了位于马萨诸塞州的网络安全软件公司Sqrrl Data，该公司专门为大型企业提供高级威胁检测。

至顶网软件频道消息： AWS收购了位于马萨诸塞州的网络安全软件公司Sqrrl Data，该公司专门为大型企业提供高级威胁检测。

上个月开始传闻的这次收购，并未公布价格，但据此前报道是4000万美元以上。Sqrrl已经筹集了2650万美元，包括在6月份得到来自Spring Lake Equity Partners、Matrix Partners，Rally Ventures和Accomplice的1230万美元。

Sqrrl在其网站上发表声明说："我们将加入AWS大家庭，也期待未来能够共同为客户提供产品。"

据悉，Sqrrl成立于2012年，最初提供面向Hadoop的大数据安全服务，后来又转向提供一款更广泛的以企业为中心的威胁防护服务Sqrrl Enterprise。Sqrrl平台基于由美国国家安全局开发的开源数据库软件平台Accumulo，几位创始人之前曾负责参与该平台的开发。

该平台提供了基于控制台的威胁调查工具，允许用户映射涉及给定违规的系统和文件，使安全分析师能够更快地发现高级威胁，并减少调查所需的时间。

此次收购强化了Amazon在广阔云服务市场中的地位。据统计，AWS第三季度实现利润5.2亿美元，比去年同期增长了400％，达到21亿美元的收入。

另外，AWS已经将之前的收购融入到新产品中，例如8月份发布的Macie云安全服务，这些服务是在2017年1月收购数据安全初创公司Harvest.ai基础上发展起来的。不过，AWS对Sqrrl的意图目前尚不清楚，但Sqrrl指出，目前业务一切如常，并将"继续与客户合作提供先进的威胁搜索能力"。