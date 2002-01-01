四维图新与甲骨文“牵手”十年后，要用稳定可靠的云服务构建智能汽车大脑

为了应对汽车交通领域出现的新趋势，四维图新提出了全新的战略布局，意欲构建“汽车智能大脑”。而要支持这些海量数据的存储和分析，甲骨文数据库及Oracle Cloud at Customer提供了重要的支持。

当你在路上看见一个人埋头盯着手上的手机，并以此为原点没有规律地转圈，请不要疑惑，也不必围观——这就是“路痴”们的日常。手机地图和导航服务大概就是互联网时代给予我们这样一个“特殊人群”最大的福利了。

而无论你用的是百度地图、腾讯地图还是滴滴、360、搜狗的地图服务，亦或是车载导航系统，背后都（或曾）默默站着一个可能并不为人熟知的公司——四维图新。

从单一的地图数据服务，到构建行业纵深

早在2002年成立之初，四维图新就成为中国第一个拿到甲级测绘资质的公司，此后又成功地将地图数据和动态交通信息服务进行了商业化。

据四维图新副总裁梁永杰在日前“甲骨文走进四维图新”的活动中介绍，众多的车厂品牌中，除了奥迪之外，其余品牌的车载导航系统背后的地图数据全都来自于四维图新。而在互联网企业中，百度地图和滴滴平台地图的数据在2017年之前均由四维图新提供，2016年之前360和搜狗的地图数据也是由四维图新提供（目前在这一领域，四维图新主要合作对象是腾讯地图）。

四维图新副总裁 梁永杰

而今，由于受到来自互联网的冲击，交通及汽车行业也出现了新的趋势，于是，四维图新决定从单一的地图数据服务模式走出来，除了传统的地图和导航服务之外，又把目光瞄向了车联网和自动驾驶，形成了三个新的战略布局方向。

具体来看，针对传统的地图业务，四维图新推出了ADAS地图，即高级自动辅助驾驶地图。与传统的导航地图不同的是，ADAS为车辆提供的不仅仅有道路方向、路况的提示，还将包括道路的坡度、转弯的角度、道路的材质等信息。此外，在车联网领域，四维图新将布局包括交通、大数据、乘用车联网、商用车联网及车载语音在内的完整闭环；而在自动驾驶方面，四维图新要做的是高精度（厘米级）地图和高精度定位，这是实现自动驾驶非常重要的基础。

然而，这些都还不是重中之重。“事实上，这三个大方向的根本都在自于芯片，我们希望未来能够将服务浓缩在一个芯片当中。”梁永杰表示。

据了解，2017年四维图新完成了对台湾的芯片公司杰发科技（其前身是MTK车载事业部）的收购，由此进入了汽车芯片市场。在梁永杰看来，汽车芯片才是四维图新战略的核心，用他的话说——“它承载着四维图新所有的战略布局。”

地图、车联网、车载语音、汽车芯片……四维图新的标签似乎有点多。当被问及其定位时，梁永杰这样说：“我们希望能够构建汽车垂直领域的纵深，加强护城河，从底层的芯片，到传感器、数据，再到平台和解决方案，形成自己的数据生态圈，打造‘智能汽车大脑’。”

而要构建这颗“大脑”，除了有海量的数据源，还需要强大的数据存储和计算分析能力。

当“云大脑”连接“智能汽车大脑”

为此，四维图新还在去年6月份发布了面向全行业的位置大数据云服务平台——MineData。通过整合全国地图导航数据、路况数据、道路现场资料、道路深度信息，再加上来自合作伙伴的前装导航数据、车载智能硬件以及App数据，MineData能够提供基于SaaS的位置大数据汇聚、分析和可视化服务。

具体包括三个方面：一是通过可视化平台MineMap，为用户提供地图定制服务；二是通过MineLab实验室模式，降低位置大数据分析挖掘的使用成本，对大数据项目快速做出支撑和响应；三是通过MineData云平台的位置云服务，使得来自地图、车厂和第三方的数据能够直接在云端接入和处理，赋予用户对数据可视和分析的能力。

目前，这一平台所积累的数据达到了近4PB，同时，这一数字还在以平均每天将近4TB的速度增长。

“要支持这些海量数据的分析，背后离不开甲骨文数据库和Oracle Cloud at Customer所提供的重要支持。”梁永杰表示。“随着需求能力的上升，我们对于底层构建者的要求也越来越高，对于甲骨文的依赖也会越来越强。”

事实上，四维图新与甲骨文的合作可以追溯至十年之前。“早从2007年，四维图新就开始使用甲骨文的数据库产品。”四维图新首席架构师石清华对记者说：“在过去的十几年中，我们服务了很多的车厂，他们对于在线服务的质量有着明确的要求和指标，其中一条就是稳定可靠性。而这也是我们选择甲骨文最重要的原因。”

如今，在十年后的今天，四维图新与甲骨文都在转型，双方的合作也愈加深入。

在此次活动上，甲骨文提出了“红科技”这一全新的概念。据甲骨文公司副总裁及中国区云平台总经理吴承杨介绍，其含义是将人工智能、区块链、机器学习等一系列黑科技，通过甲骨文的IaaS、PaaS、SaaS服务，真正落地和应用到企业中，赋予企业稳定可靠的IT能力。

甲骨文公司副总裁及中国区云平台总经理 吴承杨

以四维图新为例，一方面，基于甲骨文的数据库，使得四维图新能够从海量的数据中快速挖掘有效价值，进而为产业上下游用户搭建起位置数据相关的行业解决方案，逐步构建筑数据生态圈。

甲骨文云平台高级技术咨询总监李珈表示，针对人工智能，甲骨文推出的自治式数据库，在云上就能自主打补丁，维护自己的生命周期，并保障高可用性和安全性。在这个过程中，企业只需要负责梳理自己的数据，省去了诸多调优、运维等繁杂的工作。

另一方面，作为公有云本地化解决方案，Oracle Cloud at Customer创新的“托管私有云”模式，通过与甲骨文云的无缝集成，也让四维图新做到了“把公有云搬回家”。具体做法是把甲骨文的公有云技术部署在四维图新的机房当中，使得四维图新可以在私有云环境中享受到公有云的服务。

“通过这样的方式，我们为企业提供的是一种标准化、自动化的企业应用平台，在其构建企业应用业务生态的同时，也通过高效管理和云运维服务简化了企业IT运维管理流程，从而加速业务创新。“李珈表示，“未来，甲骨文‘红科技’还将继续助力四维图新打造更多相关垂直行业，全方位推进四维图新“智能汽车大脑”的发展战略。”