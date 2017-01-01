增长放缓之下，SAP收购Callidus以推动云计算

SAP在第四财季的表现达到了收入和利润的预期，但是云订阅和总体收入的增长都在持续放缓。就在近日公布业绩不久，这家资源规划巨头同时宣布了计划收购Callidus软件公司——一家基于云的销售管理软件制造商。

至顶网软件频道消息：SAP在第四财季的表现达到了收入和利润的预期，但是云订阅和总体收入的增长都在持续放缓。

就在近日公布业绩不久，这家资源规划巨头同时宣布了计划收购Callidus软件公司——一家基于云的销售管理软件制造商。

SAP的第四季度收入同比增长6％，达到84.8亿美元，与去年同期相比，达到了分析师的预期。每股收益2.2美元，高于市场预期的1.93美元。SAP表示，新增云订阅按固定汇率计算增长了31％，达到7.35亿美元，达到了首席执行官Bill McDermott在10月份设定的目标。

SAP首席执行官Bill McDermott

尽管增长放缓，但SAP高管们在财报电话会议上表现出看好的态度：“我们所有的通路看起来都非常好，如果我们参与竞争，大部分都是可以取得成功的。”

这并没有给投资者留下深刻的印象，在纽约证券交易所收盘时，SAP股价下跌1.5％左右。Forrester Research首席分析师Andrew Bartels表示，增长数字“有些令人失望”。他指出，整体收入增长率低于上个季度的8％，软件许可证正在加速下滑，下滑超过5％。SAP在最近几个季度通过增加云订阅和本地软件许可证销售推动其发展，这两部分通常是此消彼长的。

Bartels说：“传统的ERP业务正在经历转型，云订阅的增长几乎抵消了许可证收入的萎缩。现在他们正处于软件即服务（Software-as-a-service）给许可带来侵蚀效应的阶段。”根据预测，这个转型可能还需要两年时间。

Pund-IT总裁兼首席分析师Charles King更乐观一些。他表示，SAP在管理转型方面做得不错，这种方式对其他许多软件公司也适合。他表示：“只要云采用趋势和全球经济保持健康，SAP就还会持续良好的表现。”SAP能够随客户需求而转变的能力“将反映专注未来的业务中，例如利用先进的物联网、大数据、机器学习、分析和区块链技术的SAP Leonardo”。

SAP表示，今年许可证收入的增幅可能是低个位数，但是轨迹很难预测。SAP首席财务官Luka Mucic表示：“我们做好了一切准备。”

SAP全年的云和软件收入增长8％，达到了SAP在这一年里两次提高的预期。软件收入增长2％，达到60.6亿美元，但这是许可证销售连续第二个季度下滑。好消息是，SAP的云订阅和支持未交付的部分增长了38％，达到了93亿美元，显示出一条健康的通道。

2018年全年的收入为291亿美元，按固定汇率计算，比上一年增长8％。可预测的收入比例为63％，比上年上升了1个百分点，表明客户保持强劲。SAP强调S4 / HANA ERP套件持续表现强劲，目前有7900家客户，比去年增长46％。Mucic表示，每个季度云中S4 / HANA的新预订量继续超过前几季预订量总和。

与Salesforce.com针锋相对

SAP以24亿美元收购Callidus显然是瞄准了Salesforce.com，后者在基于云计算的客户关系管理和销售管理软件市场占主导地位。McDermott在分析师电话会中说：“该市场现有的一些公司最近过的很舒服，我们将改变这种状况。”

Callidus专注于销售机会目标、配额分销、报价自动化和销售薪酬管理，其产品通过Salesforce AppExchange等进行销售。Callidus填补了SAP产品组合的空白，后者主要关注后台办公。Forrester的Bartels说：“这让他们进入了一个之前没有涉足的市场。”然而，即使Callidus在最近一个完整的财年中收入增长了2.06亿，但SAP的销售和营销业务还不到Salesforce.com的1/3。

McDermott 表示：“通过Callidus，我们进入了销售专业人员的核心。我们进入他们的通路、他们的交易和销售补偿方式。Callidus约80％的收入来自美国。你能想象当我们开始展开国际业务时会发生什么？”

他说，这次收购是SAP四年来的第一次收购，但不要看作是未来事件的先兆。“不要以为我们正积极地进入（并购）市场。不是的。”他把Callidus称为SAP在投资组合方面“大吃一顿”。

SAP使用Callidus来管理自己的销售人员。他说：“销售人员每天销售的，正是他们每天都使用并喜爱的产品。”