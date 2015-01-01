销售抓手：看这家创业公司如何利用AI成为线上打折购物村

在英国牛津北部绵延的乡村田野里有一个购物村，被吸引来这里的游客和白金汉宫一样多。

至顶网软件频道消息： 在英国牛津北部绵延的乡村田野里有一个购物村，被吸引来这里的游客和白金汉宫一样多。

这个名为Bicester Village购物村，正在和Gucci、Prada、Burberry等奢侈品商店合作，所有店内商品都是特价出售的，其价格吸引了来自全球各地的人们。

现在，一家名为Love the Sales的创业公司正在努力成为网络版的“Bicester Village”。

去年，有240万人访问了这个电子商务聚合网站，在这里，任何时候都有将近500家零售商在展示特价出售的商品。

这个网站的产品总数超过300万件，包括靴子、牛仔裤、羊绒衫、儿童衣服、甚至一些家具，所有商品都是打折的。

这家创业公司成立于2013年，位于伦敦，公司首席执行官Stuart McClure说：“我们就像一个大百货公司。”他们从投资者那里筹集了一些种子资金，并且正在筹集更多资金。

像Love the Sales这样的聚合网站在电子商务界中越来越普遍，时尚界也有FarFetch和Lyst。McClure说：“但那些人并不关注我们的业务，也就是打折业务。”他补充说，每天大约有15%的零售产品是打折的。

其他行业也有这样的价格整合者，例如食品行业的JustEat，航班和酒店业的Kayak，他们最终都可以打造可盈利的业务，但他们也面对与供应商关系紧张的风险。

McClure现在并不太担心，他的公司给零售商带来更高的知名度，这正是零售商们需要的。在Love the Sales上点击一双鞋子或一件衬衫，你就会跳转到零售商的网站。

他说：“这就像一个市场。”

更高端的品牌也可以打折，而不必在他们自己的网站上展示这些打折商品。

Love the Sales makes通过佣金赚钱，McClure说，行业标准是5%-20%，他们的公司是在行业标准高位。

通过使用机器学习软件将不同零售商的产品分类并分类，McClure将自己公司的员工规模控制在6个人左右。

几年前，像Love the Sales这样的公司是需要用员工来筛选展示的数百万种产品，因为不同的零售网站会以不同的方式描述每件衬衫或连衣裙。

McClure说：“有的零售网站可以用500个字来形容某个商品，而另一个可能只用7个字。”当然，那些正在打折或者库存中的商品是不断进进出出的。

Love the Sales公司的算法被称为Minerva，通过分析产品描述的上下文，将其准确识别为运动鞋或开衫。(Love the Sales的首席技术官David Bishop详细解释了如何开发出这一算法，例如使用训练数据，来排除男装等类别。)

今年McClure希望把客户群扩大到中国市场，使用目前在中国已有的配送中心，因此就不必支付海关费用了。

这不仅对于亚马逊来说是一种竞争，甚至对Bicester Village来说也是如此，在这个购物村，本地火车站有中文标语，更多的职业买手正在把很多大袋大袋的奢侈品带回中国售卖。

McClure说：“因为每个人都可以上我们的网站，所以可以说我们已经是全球化的了，但我们希望做到真正的全球化。”