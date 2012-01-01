微软的LinkedIn继续在云端走着自己的路

尽管微软一直在不断努力，让领先的软件和服务供应商进驻Azure，但该公司自己的LinkedIn部门仍在建立独立的数据中心和云基础架构之上。

尽管微软一直在不断努力，让领先的软件和服务供应商进驻Azure，但该公司自己的LinkedIn部门仍在建立独立的数据中心和云基础架构之上。

当微软最初收购LinkedIn时，许多人都认为LinkedIn将会尽早转移到微软的Azure云中。但是这种情况并没有出现。近期似乎也没有任何这方面的计划。

从某些方面说，LinkedIn不运行在Azure上并不奇怪。微软的官员们多年来一直承诺说Office 365有朝一日会迁移到Azure中，可是到现在仍未兑现。Xbox Live也没有运行在Azure上。相反，微软似乎专注于以Azure服务的形式引入这些新功能，而将现有遗留下来的Office 365 和Xbox Live留在原地（运行在它们自己的数据中心里）。

但是从其他方面来看，LinkedIn的数据中心独立性确实令人惊讶，尤其是考虑到微软在过去几年中一直致力于让尽可能多的ISV（独立软件供应商）和服务提供商将Azure作为他们的“首选云”。微软已经巩固（并大肆宣传）了与Adobe、SAP、Box等公司的合作伙伴关系，并以此作为Azure的重要证明。

当微软在2017年初任命LinkedIn首席技术官Kevin Scott为首席技术官时，我们就曾想过这是否表明了微软高层领导将LinkedIn和微软云端联合起来的意图，但答案似乎是否定的。

2017年4月，一位LinkedIn高管公开表示，LinkedIn计划在可预见的将来继续管理和控制自己的基础架构。2018年2月2日，LinkedIn工程副总裁Sonu Nayyyar发表了一篇题为《从LinkedIn数据中心之旅中吸取的经验教训》，他在文章中也指出，LinkedIn将继续运营自己独立的数据中心。

在2012年，Nayyar解释说，LinkedIn意识到需要改变其数据中心战略。他指出：“不依赖于第三方数据中心供应商，我们需要运营和管理自己的数据中心。这是一个关键的决定，为我们创造了一个新的原则：‘控制自己的命运’。”

LinkedIn决定采用分散的方式，从多个数据中心站点提供应用程序。这家当时还是独立的公司在2013至2015年期间，每年都建设一个新的数据中心。它也选择了超大规模的建设和发展，最终导致了LinkedIn的“Altair项目”，它的数据中心结构“可以水平缩放而不改变网络的基本架构或在升级过程中中断其核心。” 2016年，LinkedIn开设了使用Altair项目设计的俄勒冈州数据中心（本文开篇的照片就是该数据中心）。

展望未来，LinkedIn计划继续建设自己的数据中心。Nayyar提到了LinkedIn的Open19项目，该项目旨在使数据中心硬件更具互操作性和高效性。（Open19项目听起来几乎与微软的 “Olympus项目”和开放计算项目（Open Compute Project）内容一模一样。）Nayaar在博客文章中表示，LinkedIn还在研究OpenFabric和软件驱动的基础架构。

当微软在2016年收购LinkedIn时，微软的官员们表示，他们打算基本上采取不干涉的方式来管理其最大的一起收购资产。他们似乎真的说到做到了。

在过去的一年中，微软和LinkedIn已经实现了首席执行官萨提亚.纳德拉（Satya Nadella）为该公司设定的几个集成里程碑，并且正在努力将他们各自的数据图结合在一起。就在本周，微软开始推出其承诺的Resume Assistant，它为Windows上的Office 365用户将Word 2016和LinkedIn进行了集成。

但是，将微软Azure和LinkedIn云平台进行整合似乎仍然不在待办事项列表之中。很好奇的是，它究竟是否还会在待办事项列表中出现。