SOLIDWORKS World 2018：发布5大战略，要用“走心”的技术和产品复兴工业

当地时间2月5日-7日，美国洛杉矶会议中心里，又是一年一度的SOLIDWORKS World。从最初的几百人到如今的数千人，走过了达拉斯、圣迭戈、奥兰多等多个城市，这已经是SOLIDWORKS World在全球的第20年。

至顶网软件频道消息：当地时间2月5日-7日，美国洛杉矶会议中心里，又是一年一度的SOLIDWORKS World。从最初的几百人到如今的数千人，走过了达拉斯、圣迭戈、奥兰多等多个城市，这已经是SOLIDWORKS World在全球的第20年。

每一年，SOLIDWORKS World的规模都在增加。而更令人吃惊的是，这些参会者中有很多都是购票并且自费而来的用户，他们已经习惯于每年在这里获取SOLIDWORKS最新的产品创新信息和最精彩的用户案例分享。

当然，除此之外，每年最令人期待的还有全体大会的开场。相较去年上演的“电锯惊魂”，今年的开场显得更加“文艺范儿”。达索系统首席执行官Bernard Charles、SOLIDWORKS首席执行官Gian Paolo Bassi等几位嘉宾，一同围坐并驾驶着一辆“自动驾驶”车型早餐桌，一边举杯攀谈，一边缓缓驶向舞台。

从车辆，到吊灯、桌布、酒杯、餐具，所有元素的风格设计都取自文艺复兴时期，寓意达索系统所提出的“工业复兴”。

“文艺复兴使得人成为了艺术的中心，而今天，我们提出了工业复兴的概念，就是希望让更多的人获得技术能力，使得人成为技术的中心，帮助企业用户成为下一次工业革命的领导者。”Gian Paolo Bassi表示。

“有别于工业革命和数字化转型，工业复兴强调的是通过自动化和集成化让技术赋能于人，而不是挑战人。”在接受记者采访时Gian Paolo Bassi解释说。

SOLIDWORKS首席执行官Gian Paolo Bassi

发布5大战略方向，意在弥合设计与制造的距离

而对于如何复兴工业这样一个问题，Gian Paolo Bassi丝毫不卖关子，在演讲时就一下抛出了SOLIDWORKS接下来的5个战略方向（均基于达索系统的3DEXPERIENCE平台）：

3DEXPERIENCE社交协同服务：关键词——社交、协同。借此，通过SOLIDWORKS，系统管理员不仅能够全面跟踪设计数据在系统中的每一个动态，同时，按照社交风格设计的平台，也使得用户能够在上面轻松便捷地创建和共享文件。

SOLIDWORKS 3DEXPERIENCE PLM服务：改进了产品管理的方法，能够帮助用户以完成完整的产品生命周期管理，并以更为便捷的方式实现结构化协同。

SOLIDWORKS Product Designer：这是为设计机械对象提供的一整套应用，在上面，用户可以看到部件、装配、新一代仿真。通过与3DEXPERIENC平台上所有底层技术的集成，能够为工程师提供完善的服务和应用环境，以及更具灵活性的产品设计平台，工程师能够像“捏粘土”一样改变像素和形状等，并且不需要在计算机上传输大量数据。

SOLIDWORKS xDesign：通过云端服务，能够在任何浏览器和任何设备上运行，是满足设计人员移动办公的理想工具。同时，还集成了AI和机器学习技术，基于工程师以往的经验数据，让系统自行“思考”，能够提前预测工程师的下一步操作，并为其产品设计提供建议，提高工作效率

3DEXPERIENCE Marketplace Make：汇聚全球的工程师与零部件制造商，为双方提供交易和对接的平台，允许买家订购制造服务部门制作的3D设计。而设计人员只需要在平台上提交3D模型，并明确设计参数、报价、交付日期、材料等，选定制造商，就能像在亚马逊购物一样，让设计直接转为制造。同时，Marketplace能够根据制造商以往加工同类部件、材料和工艺的经验，推荐特定项目最佳的合作伙伴。

近几年来，SOLIDWORKS一直在强调“面向制造的设计”这一发展思路，并据此陆续推出了MBD、Inspection、Costing、 Plastics Injection Sim、DFM（面向制造设计）, 以及Composer等产品模块。而在此次大会上接受记者采访时，SOLIDWORKS战略和业务发展副总裁Suchit JAIN也多次谈到要“拉近设计与制造的距离”，并表示，3DEXPERIENCE Marketplace的推出，正是一发展思路的延伸。

虽然3DEXPERIENCE Marketplace Make目前在大中华区暂未落地，但这丝毫也不影响它在大会发布中成为一大焦点。

“以3D这一通用语言来定义设计参数，涵盖意向、交付与支付的完整的可追溯性，3DEXPERIENCE Marketplace是SOLIDWORKS从提供产品向提供服务转型迈出的重要一步。” Suchit JAIN说，“在这个过程中，SOLIDWORKS正在打造的是一个连接设计与制造的平台，希望能够成为制造设计领域的‘亚马逊’。”

不难看出，SOLIDWORKS的发展正在从软件产品导向转向为平台导向，从最近的新版本发布看，其焦点也不再局限于对具体功能和性能的更新，而是更加突出其作为创新研发平台的作用。

3DEXPERIENCE平台开发部高级副总裁Florence Hu表示，在体验时代中，制造行业正在由设计思维向体验思维转型，而体验思维的特点正是社交性、协作创造性和参与性，需要由多学科合作伙伴组成的自然动态生态体系。为此，大部分企业所面临的挑战就是在正确的时间、以合适的价格、提供适当的专业技术服务。而这，正是3DEXPERIENCE Marketplace的社区与企业服务希望能够帮助用户去做的事情，即借助3DEXPERIENCE Marketplace培养企业自己的生态体系。

一个公司的使命感，帮助更多用户设计“走心”的产品

我们发现，达索系统这个近40年的法国公司，总有最灵敏的“嗅觉”，总是能走在企业用户的前面，用最新的技术引领企业的发展。30年前，它就已经提出了3D建模，并为飞机、汽车行业提供设计方案。几年前，它推出了3D体验平台，把重心放在了“数据科学”和“模拟建模”双引擎驱动下的未来制造。

而今，达索系统又提出“工业复兴”，用Bernard Charles的话说：“它的内涵比数字化转型更为深远，致力于为人们提供全新的体验方式。而这，也是我们多年来的梦想，远远超越了现有的工业革命和数字化改革的范畴。”

达索系统首席执行官Bernard Charles

除此之外，达索系统这个公司的使命感，也是这次大会最令人触动的地方。在为期三天的大会中，SOLIDWORKS展示了大量通过SOLIDWORKS软件上的3D模型而设计的产品，其中不乏诸多“走心”的产品：

比如，由Easton LaChappelle 在18岁时创立的Unlimited Tomorrow公司，正在通过3D建模和3D打印技术设计机器人手臂，从而为需要的人提供可以由使用者控制动作的假肢。通过扫描患者的双臂，将信息发送到可连接的智能设备，就能设计出患者缺失的肢体部分，并用3D打印技术制造出来，这确保了打印的手臂尽可能地适应患者。同时，手臂具有先进的感应和学习功能，能够通过肌肉操作，让患者在某种程度上拥有“触觉”；

比如，由Kychongul Kong设计的SG 机器人，是一个能够帮助完全瘫痪的患者恢复行走能力的外骨骼机器人。该机器人能够模仿人体肌肉结构，基于膝盖、脚踝和脚部矫形器紧紧贴合穿着者的身体，借助于气动装置，当腿处于摆动位置或移动时，不会给执行器增加阻力。借此，患者不仅可以再次站起来，还可以自由行走，甚至是爬楼梯；

再比如，Boom Aerospace通过SOLIDWORKS软件设计的超音速飞机，好莱坞通过SOLIDWORKS软件设计的影视道具等等。

显然，经过近40年的发展，达索系统的服务不再仅仅局限于汽车制造、航空制造，它正在为140多个国家超过19万个不同行业、不同规模的客户带来价值。如果说你有伟大的梦想，那么达索系统就是那个致力于帮助你实现梦想的企业。

法国红酒慢文化“酿出”的“大梦想”：让世界变得更美好

“的确，法国公司就像红酒，需要你慢慢品味，越品就越有味道。”坐在洛杉矶会议中心附近的街区，SOLIDWORKS 大中华区销售副总裁吴俊杰对记者感慨说。

那一天，他表现得尤为兴奋又轻松，其中非常重要的原因是SOLIDWORKS 在2017年的强劲表现，尤其是SOLIDWORKS大中华区在2017年的强劲表现。

根据达索系统2月1日最新公布的财报显示，受到SOLIDWORKS 3D机械设计软件业务的强劲增长的带动，达索系统2017年第四季度公司收入增长了16%，全年收入增长也达到了11%。而吴俊杰介绍，其中，SOLIDWORKS大中华区的业绩也得到了大幅增长，所有业务指标均顺利完成。

“这在很大程度上归功于2017年我们在团队结构方面的调整。”在过去的一年里，吴俊杰将团队拆分成了“CAD”与“非CAD”两个部分，并围绕不同的职能推进业务的展开。他表示，“事实证明，这是个明智的决定。我们非常有信心，这将使得我们在2018年继续保持高速的增长，并且尽快赶上德国和日本的业务。”

总而言之，如果要用一个词来形容SOLIDWORKS World 2018，那就是“走心”。而如果要用一句话来形容SOLIDWORKS的2018，那就是Gian Paolo Bassi在大会上重复n次的“Let’s do it!”。我们看到，在SOLIDWORKS内部，所有人都表现得信息满满，干劲十足。

“因为我们关注的是更大的梦想，并且有决心让这些梦想成真，让我们的世界变得更好。” Gian Paolo Bassi总结说。