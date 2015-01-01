Oracle收购DDoS软件制造商Zenedge

Oracle于周四宣布收购网络安全公司Zenedge。这起交易的财务条款没有被披露。

至顶网软件频道消息： Oracle于周四宣布收购网络安全公司Zenedge。这起交易的财务条款没有被披露。

Oracle表示，Zenedge通过其网络应用程序防火墙（WAF）和分布式拒绝服务（DDoS）防护产品帮助企业保护其应用程序和数据库，免受恶意网络流量的攻击。Zenedge声称，其产品可以将危险的网站流量降低99％，并将页面加载时间提高99.75％。

此次收购旨在扩展Oracle的云基础架构和域名系统（DNS）功能。

Oracle产品开发高级副总裁Don Johnson表示："客户要求企业级基础架构运行他们在云端的关键业务系统。"他表示："与Zenedge的合并给Oracle Cloud Infrastructure配备了集成式的、下一代网络和基础架构安全性，以应对现代安全威胁。"

截至目前，Zenedge还为AWS部署提供了DDoS防护服务。Oracle没有提及它计划如何处理当前Zenedge的合作伙伴集成，但它确实注意到Zenedge将继续运营并服务客户，直到收购完成。之后，AWS产品就不太可能会继续存在。