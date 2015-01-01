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AWS全面推出无服务器应用程序库

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它是针对无服务器应用程序的生产者和消费者而设计的，支持发布、发现和部署。

来源：ZDNet 2018年2月22日

关键字： 应用程序 无服务器应用程度 AWS

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至顶网软件频道消息： AWS周三宣布全面推出AWS无服务器应用程序库（AWS Serverless Application Repository），让用户可以查找并部署无服务器应用程序及组件，据悉，之前的版本是公开预览版，可以从Lambda Console访问无服务器应用程序库（Serverless Application Repository）。

AWS全面推出无服务器应用程序库

对于消费者而言，可以将无服务器应用程序和组件按照原样从存储库配置并部署到AWS账户，还可以添加功能并将提交请求提交给作者。

对于发布者，在提交文稿时要填写名称、说明、标签并选择一个开源许可证。然后，发布者提供现有源代码报告、SAM模板和指定语义版本的链接。

亚马逊表示，应用程序可以部署在美国东部（俄亥俄州）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国西部（北加州）、美国西部（俄勒冈州）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、亚太地区（孟买）、亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、加拿大（中部）、欧盟（法兰克福）、欧盟（爱尔兰）、欧盟（伦敦）和南美洲（圣保罗）等地区。

要实现全球可用性，你可以从美国东部（弗吉尼亚北部）或美国东部（俄亥俄州）等地区进行发布。

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