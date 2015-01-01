“无服务器”计算兴起 AWS开启云应用库

在经过了快速的Beta测试阶段之后，AWS今天表示，用于部署无服务器应用和组件的AWS Serverless Application Repository已全面上市。

在经过了快速的Beta测试阶段之后，AWS今天表示，用于部署无服务器应用和组件的AWS Serverless Application Repository已全面上市。

无服务器计算是云计算执行模型，在这种模型下，云提供商自动管理机器资源的分配。无服务器计算的主要承诺是开发人员无需担心构建应用的底层硬件，让他们的生活变得更加轻松。

借助无服务器计算，AWS等云提供商可以管理硬件，让开发人员专注于围绕事件编写命令——例如当用户上传照片——发布功能或指令。无服务器计算还具有其他优势，例如使用户能够在按秒而不是按小时向云提供商支付费用，从而节省资金。

AWS Serverless Application Repository让用户可以轻松地在AWS云上发现、配置、部署无服务器应用及其组件，AWS公司首席布道师Jeff Barr在一篇博客文章中这样表示。亚马逊的企业客户、合作伙伴和独立开发者也可以共享无服务器的创建，他补充说。现在可以通过AWS Lambda控制台访问这个应用库。

消费者可以使用这个应用库，利用亚马逊不断增长的无服务器应用和组件生态系统，以补充使用诸如机器学习、图像处理、物联网等项目。Barr解释说，这些应用和组件可以“按原样”使用，也可以根据个人用户的需要进行调整。至于发布者，AWS Serverless Application Repository为他们提供了一个托管无服务器应用和组件的地方。

亚马逊说，AWS Serverless Application Repository目前在美国东部（俄亥俄州）、美国东部（弗吉尼亚北部）、美国西部（北加州）、美国西部（俄勒冈）、亚太地区（东京）、亚太地区（首尔）、美国东部亚太地区（新加坡）、亚太地区（悉尼）、加拿大（中部）、欧盟（法兰克福）、欧盟（爱尔兰）、欧盟（伦敦）和南美洲（圣保罗）等地区提供。

AWS Serverless Application Repository的推出是对日益增长的无服务器技术市场的又一次验证。过去一年中，公有云提供商都在争取对这个模式感兴趣的开发人员。例如，亚马逊在11月份宣布推出了Aurora Serverless，它允许用户仅在需要时才创建数据库实例，并根据需要放大或缩小数据库实例。微软公司最近也推出了Azure Event Grid服务，该服务可以让开发人员轻松管理无服务器计算功能。

Constellation Research Inc.首席分析师兼副总裁Holger Mueller表示：“无服务器是一种快速发展的基础设施即服务和平台即服务，它需要市场。这些服务是否必须与现有市场分开，还有待观察。AWS当然已经做出了决定，我们将看到其他IaaS厂商将如何帮助开发人员使用无服务器应用进入市场。”

行业机构也在密切关注这一趋势。就在上周，负责Kubernetes容器编排器软件等重要开源项目开发的Cloud Native Computing Foundation基金会表示，它正致力于鼓励无服务器计算的互操作性。“无服务器是云本地计算的自然演进”，CNCF首席运营官Chris Aniszczyk说。

分析师也看好无服务器计算市场。Research and Markets最近的一份报告预测，一个所谓“功能即服务”的新产业将走过概念阶段，到2021年将达到每年77.2亿美元的规模。