苹果公司可能不再使用微软的Azure了

过去几年以来，苹果公司一直在使用微软的Azure和亚马逊的S3来存储一些iOS文件的加密部分。但是，苹果公司现在已经在使用谷歌云（Google Cloud）来满足一些存储需求。

至顶网软件频道消息：2011年，有传言称苹果公司已经在微软的Azure上运行其部分iCloud。不过，微软和苹果的官员们都拒绝证实（或否认）这一传言。

但是，得益于2014年的iOS安全指南（iOS Security Guide），我们发现这个传言至少是部分真实的。在2014年的这份文件中，苹果公司承认一些iOS文件的某些加密部分存储在亚马逊的S3和微软的Azure云中，正如CRN所报道的那样。

正如CNBC在2月26日指出的那样，在2018年1月份更新的苹果iOS安全指南中，没有再将Azure列为iCloud支持合作伙伴，

更新后的苹果安全指南现在将亚马逊的S3和谷歌云平台（Google Cloud Platform）列为存储某些加密“文件块”的地方。苹果的iCloud存储用户的联系人、日历、照片和文档以及其他类型的信息。苹果公司的安全指南指出，iCloud也被一些第三方应用程序用来存储和同步应用程序数据的文档和关键值。

苹果公司的2018年安全指南表示，“（iCloud）服务对所存储的内容不了解，而且以同样的方式处理所有的文件内容，都是当成字节的集合。”该指南表示，“每个文件都会被切分成块，而且iCloud会使用AES-128进行加密，每个内容块都会利用SHA-256产生一个秘钥。苹果会将这个秘钥和文件的元数据存储在用户的iCloud账户中。加密的文件块被存储起来，不含有任何用户身份信息，存储使用的是第三方存储服务，例如S3和谷歌云平台。”

CRN于2016年3月报告援引了“多个知情来源”的说法，称谷歌同苹果公司签署了一份协议，将苹果公司变成了谷歌云平台（Google Cloud platform）的客户。当时，CRN还报道称，尽管还没有完全放弃AWS，但是苹果公司“已经大大减少了对亚马逊网络服务（Amazon Web Services）的依赖”。

CRN称，苹果公司在谷歌云平台（Google Cloud platform）上花费了4亿美元到6亿美元，不过没有具体说明这是每年的开支还是设定好的总量。

苹果公司更新的安全报告中没有提到微软的Azure。但是因为被询问的厂商不愿意发表评论，目前还不知道苹果公司是否还在iCloud的其他部分中使用Azure。而且，这份安全报告提到了苹果公司使用了第三方的存储服务，“例如”S3和谷歌云平台（Google Cloud Platform），但是并没有说明是否只使用了这两家的存储服务。

微软并未单独分拆其Azure收入；相反，它将继续作为其“商业云”业务的一部分进行报告。据信，微软商业云收入的大部分来自Office 365。在2018财年第二财季，微软的商业云业务收入总额为53亿美元。