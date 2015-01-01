 MWC2018：阿里云发布8款云计算AI产品，称中国科技已领先世界一步

阿里云在西班牙巴塞罗那MWC展会上表示，中国数字化转型正在进入快车道，新零售、新制造、ET城市大脑等产业AI实践已经快世界一步。大会上，阿里云全球同步发布了8款云计算和人工智能产品，包括图像搜索、智能客服云小蜜、大数据PaaS产品Dataphin等。

北京时间2月27日晚间，阿里云在西班牙巴塞罗那MWC展会上表示，中国数字化转型正在进入快车道，新零售、新制造、ET城市大脑等产业AI实践已经快世界一步。大会上，阿里云全球同步发布了8款云计算和人工智能产品，包括图像搜索、智能客服云小蜜、大数据PaaS产品Dataphin等。

阿里巴巴集团欧洲区总经理冯必睿(Terry von Bibra)在当日举行的发布会上表示，中国正在进入数字化转型快车道，新四大发明、新零售、新制造、ET城市大脑......这些经验和技术都可以为世界提供借鉴。阿里云正在将中国技术和中国经验带向全球。

据权威研究机构Gartner数据，阿里云在全球市场份额排名第三，仅次于亚马逊和微软。全球"3A"阵营中，阿里云保持最快增速，2016年增速达到了126%。在中国市场上，阿里云市场占有率几乎是所有追随者的总和；IDC数据显示，阿里云占有率为47.6%，是市场第二位的五倍。

阿里云全球业务总裁王业明表示，目前阿里云在全球18个地域建立了42个可用区，为全球数十亿用户提供可靠的计算支持，是亚洲规模最大的云计算平台。阿里云一方面为“一带一路”沿线的出海中企“铺路搭桥”，建好“数字丝绸之路”，另一方面阿里云将中国在新零售、新制造、新型城市治理等领域的经验和技术带到全球市场。

当日发布的8款产品中，超级计算集群可以为科学家、工程师快速提供“云端超算中心”，运行模拟客观世界的并行应用。借助运算结果，他们可以预测天气、勘探油气，并在任何时间、地点通过云端高性能计算服务开展数值仿真科研。

而基于人工智能技术的“图像搜索”和“云小蜜”普通消费者感受更深。一天时间，接待4000万客户咨询，完成1.2亿次对话——2017年11月11日，创下这个惊人记录的就是智能会话客服机器人“云小蜜”。而以机器视觉为基础的图像搜索技术在电商领域的典型应用便是“拍立淘”——由阿里巴巴技术团队利用深度学习开发出来的拍照购物神器。

发布会上，澳大利亚电商ICONIC已经提前用上了“图像搜索”技术，实现了和淘宝一样的“拍照购物”功能。此次阿里云在全球同步开放图像识别产品公测，用户通过API和简单配置就能实现自己的“以图搜图”能力。此外，图像识别技术还可以广泛应用于新零售、制造、媒体、旅游等多个行业。

“可以看到一个趋势，亚马逊AWS依旧聚焦在基础设施服务，而阿里云已经开始提供全面的数字化转型解决方案。”王业明表示，当日发布的8款产品将为全球企业提供更完善的技术和服务。

王业明在演讲中提到，资生堂、雀巢、施耐德、飞利浦等企业正在使用阿里云提供的技术服务，在中国有超过三分之一的500强企业是阿里云用户。

记者在展区也发现，欧洲访客对阿里云展示的城市大脑、工业大脑等解决方案表现出最多好奇。其中，一位来自德国的制造类企业技术人员表示，亚马逊AWS大部分依赖于开发者手动搭建，而在阿里云能看到更完整的解决方案。

在全球市场上，亚马逊AWS依旧保持领先优势，但微软Azure和阿里云已经开始缩小差距。不久前，《经济学人》就暗示云计算将成为新时代中国的长城，阿里云作为增长最快的云计算服务提供商，已经与亚马逊AWS全面开始交火了，而不同的是，中国的“一带一路”所蕴含的巨大机会将给阿里云带来无限的潜力。