 阿里巴巴将11量子位量子计算资源引入公有云

阿里云与中国科学院开展合作，在其公有云之上启动超导量子计算服务，相关处理器拥有11量子位。

至顶网软件频道消息： 阿里云与中国科学院开展合作，在其公有云之上启动超导量子计算服务，相关处理器拥有11量子位。

阿里云在其公有云之上推出量子计算服务，且据称相关计算资源来自一套拥有11量子位的处理器。

该公司与中国科学院合作建立起这套量子计算系统，并宣称这是可公开使用的第二强云服务方案——仅次于英特尔公司发布的20量子位选项。

阿里巴巴方面指出，客户将能够利用超导量子计算云服务来运行或试用定制量子算法，并下载计算结果。通过这种方式，客户可以评估量子处理器的性能，并确定一切可能存在的潜在技术障碍。

阿里云量子技术首席科学家石耀云补充称，由此实现的量子计算能力可访问性将允许用户“立足真实环境”对量子应用程序进行实验，从而更好地理解相关硬件的特性与性能。此举亦将为量子软件与工具的发展铺平道路。

阿里巴巴与中国科学院于2015年7月合作成立量子计算实验室，并开发出基于云的量子密码学方法。

2016年5月，IBM公司也曾通过其云平台免费提供量子计算处理器以供实验性使用。这一被称为IBM Quantum Experience（IBM量子体验）项目的方案允许用户在蓝色巨人的量子处理器上运行算法及实验，并可使用单一量子位。



