具体到中国市场，要实现达索系统所畅想的面向体验时代的“未来制造”，仍有许多的“基本功”要打。其中，最大的一个挑战就是，如何从所有的制造数据中提炼价值？

在体验时代，消费者的主导意识引发了制造模式的变革，使得行业由设计思维向体验思维转型。而由于体验思维具有的深度社交性、协作创造性、参与性等特点，就需要由多学科、多领域的角色共同参与和合作，形成良性互动的生态体系。

基于此，这几年来，达索系统一直在强调“平台化”的概念，不断推动制造业从单纯的生产制造转向供应链协同。

具体而言，纵向上要打通设计、制造、仿真模拟、供应链管理、协同工作，横向上要营造工程设计人员、设计师、营销人员等的互动协同环境。这并不是一件易事。

为此，达索系统四年前推出了3D EXPERIENCE（3D体验平台），集成从设计、制造、营销到销售，再到工程等大量应用及解决方案，同时，还整合了3D、VR、AR、IoT、人工智能等最新的技术，从而提升制造行业体验。

而作为达索系统在设计端的主角之一，SOLIDWORKS近几年的发展也正在从软件产品导向转向为平台导向，从最近的新版本发布看，其焦点不再局限于对具体功能和性能的更新，而是更加突出其作为创新研发平台的作用。

在SOLIDWORKS World 2017上，SOLIDWORKS宣布了要在SOLIDWORKS 2018版本中将增加SIMULITION ENGINEER模块，使设计师能够无缝连接达索系统3D体验平台。

而在今年大会上，SOLIDWORKS直接抛出了5个基于3DEXPERIENCE平台的战略方向，包括3DEXPERIENCE社交协同服务、SOLIDWORKS 3DEXPERIENCE PLM服务、SOLIDWORKS Product Designer、SOLIDWORKS xDesign以及3DEXPERIENCE Marketplace Make。

社交、协作、连接、智能是笔者从此次发布中总结出的几个关键词。

社交与协作

其中，xDesign通过云端服务，能够在任何浏览器和任何设备上运行，是满足设计人员移动办公的理想工具。虽然在此之前，该产品就曾数次被提及，但据达索系统SOLIDWORKS亚太区高级技术总监陈超祥在接受记者采访时介绍，目前xDesign已进入“灯塔阶段”，在“灯塔用户”试用反馈后，还将做进一步调整和完善，最后希望在合适的时间推出，呈现给市场一个成熟的产品。

与之对应，Product Designer也是为设计机械对象提供的一整套应用，在上面，用户可以看到部件、装配、新一代仿真。和xDesign最大的区别在于，xDesign是一个纯云端产品，而Product Designer的数据存储管理、设计协作平台等虽然也在云端，但是需要安装在本地。

“这两者的数据模型一致并且产生的数据也完全兼容。举个例子，用户可以在公司内部使用Product Designer进行设计，而在公司之外，就可以通过移动设备上的xDesign为客户进行演示。”陈超祥表示，“我们的目的是给用户提供更多的选择，最终的决定取决于他们自己的使用习惯和工作方式。”

也就是说，通过以上服务，包括管理人员、设计团队主管、项目经理在内的 CAD 和 非 CAD 用户均可从任何地点、通过任何设备共享信息、参与设计过程并轻松聚集任何来源的数据，从而更快地修改设计方案、敲定设计决策。用社交的方式，连接生态内部的每一个角色，实现更加有效的协作。

连接与智能

除此之外，SOLIDWORKS的“连接”还体现在另一个地方。

“这次大会上的所有宣布，其实目的很简单，就是尽可能缩短从设计到制造中间的距离。而这也是我们推出Marketplace Make的重要原因。”陈超祥强调。

据了解，Marketplace平台上汇聚了来自全球的工程师与零部件制造商，允许买家订购制造服务部门制作的3D设计。而设计人员只需要在平台上提交3D模型，并明确设计参数、报价、交付日期、材料等，选定制造商，就能像在亚马逊购物一样，让设计直接转为制造。同时，Marketplace能够根据制造商以往加工同类部件、材料和工艺的经验，推荐特定项目最佳的合作伙伴。

“当你把3DEXPERIENCE平台上的产品串联起来，就会看到未来制造全新的面貌。”

此外，值得一提的是，在SOLIDWORKS看来，未来的CAD设计不仅是面向制造，同时也是智能的、能够帮助工程师和设计师进行增强设计的协作平台。因此，无论是xDesign还是Product Designer，都集成了AI和机器学习技术，基于工程师以往的经验数据，让系统自行“思考”，能够提前预测工程师的下一步操作，并为其产品设计提供建议，提高工作效率。

达索系统SOLIDWORKS首席执行官Gian Paolo表示，未来的设计将是智能的，SOLIDWORKS作为一款设计软件，将不仅强调软件能实现更多的功能，更重要的是通过自动化帮助设计师和工程师判断什么是“正确”的设计，借助智能的软件帮助工程师去探索每一种可能的设计方案，从而做出更好的决定，同时也能够优化工程师的设计，减少设计工作的重复劳动。

同时，Gian Paolo还强调了技术的集成化。“集成化不是小事，它能让知识跨领域无缝集成。以机械设计、电气设计、PCB电子设计、磁场仿真等为例，这些都是打造互联对象所必需的要素，要把它们集成起来，最重要的技术就是物联网。”他说道。

迈向体验时代的未来制造，中国企业还需打好“基本功”

SOLIDWORKS每年的新版本都会新增近500个功能。对此，Gian Paolo透露，SOLIDWORKS的产品在2018年将有三个主攻方向，一是SOLIDWORKS CAM，二是SOLIDWORKS Manage，三是与3D打印相关的诸多“小而美”的功能。另外，除了传统的制造业外，SOLIDWORKS还将与其它相关行业展开合作。

从今年大会上展示的诸多合作和案例中，我们对此已经能够窥见一二。比如，与好莱坞通过SOLIDWORKS软件设计的影视道具。显然，经过近40年的发展，达索系统的服务不再仅仅局限于汽车制造、航空制造，它正在为140多个国家超过22万个不同行业、不同规模的客户带来价值。

然而，具体到中国市场，我们发现，要实现达索系统所畅想的面向体验时代的“未来制造”，仍有许多的“基本功”要打。其中，最大的一个挑战就是，如何从所有的制造数据中提炼价值？

从理论上来说，要充分挖掘数据的价值，就要实现至少三个维度的数字化集成：

一是企业内部各职能部门依据层级实现纵向集成，例如从生产车间现场机械设备层、电气控制层、操作层、管理层以及集团顶层等，都能够通过数字化技术进行联通及交互；

二是企业作为产业链中的一环，与生态集群中各个节点的横向集成，例如生产装配企业与其上下游企业的关联，原材料、零部件及能源供应，产成品销售运输等，工业垃圾及废料处理等，能够通过数字化技术进行联通及交互；

三是企业产品对应全生命周期价值链的数字化集成，例如产品从创意、设计、生产至进入市场及回收环节，都能以数字化数据形式体现。

在这一过程中，如果缺少信息化手段对全方位进行数据的收集、分析和决策，并将结果用于生产，一切都将是空谈。

对此，陈超祥表示：“我们一直在倡导并推动企业去做数字化转型。但数字化不是简单的从手工操作到电脑的迁移，需要数据的贯通，需要数据的有效管理，这是所有企业目前都避不开的工作。同时，这也是企业需要数据管理系统的原因所在。”