微软升级Azure云计算的视觉及搜索功能

人工智能已成为云市场的关键竞争点。近日，微软对其Azure平台进行更新，旨在加强与竞争对手的竞争实力。

人工智能已成为云市场的关键竞争点。近日，微软对其Azure平台进行更新，旨在加强与竞争对手的竞争实力。

微软推出了Custom Vision的公开预览版，该工具让开发人员可以训练模型以处理特定类型的图像。例如，一家电子商务公司可以使用其在线店面中的媒体内容来开发一种AI，该AI可以使用适当的类别标签自动标记产品照片。

使用紧密匹配现场处理收集的样本数据来训练模型，这样做的准确性要高于预训练型计算机视觉服务。AutoML Vision也具有类似的有点，这是谷歌公司在1月份推出的用于其公有云的AI开发工具。谷歌计划陆续将这一训练功能扩展到除了对象识别之外的其他用途。

微软也瞄准了广泛的应用。除了Custom Vision之外，微软还宣布用于面部和情绪检测的Face API服务全面上市，并进行了多项改进。

微软这次最主要的变化就是提升了可扩展性，使该服务能够识别图像中多达一百万个不同的个体，这对于大规模使用Face API的组织来说是很方便的。举例来说，一家媒体公司可能希望根据出现在照片的中来对照片进行归档，以便未来更容易地进行识别。

最后，微软还发布了Bing Entity Search ，其可以让开发人员利用微软的搜索引擎帮助用户在其应用中找到所需的信息。

在微软推出一系列面向医疗行业的云计算新品之后，各种更新接踵而至，其中一个亮点是Microsoft Genomics，这是一个旨在支持大型临床研究项目的托管平台。医疗研究人员使用基因组数据了解不同患者可能对药物做出反应的方式，并确定最佳治疗方案。