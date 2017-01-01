人工智能的5个思想学派，你属于哪一个？

《哈佛商业评论》说，就目前来看，人工智能有五种学派。我们需要看看以人工智能为中心的观点，以了解你适合的位置以及如何在工作场所做好准备并做出应对。

至顶网软件频道消息：工作的未来，这是科技巨头和CEO们之间争论的一个话题。谈到人工智能，迷雾还未散去。是因为围绕人工智能的不确定性及其在科技行业的不断增长吗？还是因为利用人工智能即将会引发的变化？无论怎样，大家似乎都没有达成一致。

即便是科技巨头扎克伯格（Mark Zuckerberg）和马斯克（Elon Musk）之间似乎也有不同看法，形成了人工智能五种思想学派中的两种。除了对立和混乱之外，围绕着人工智能还引发了很多问题。人工智能是否会取代我们的工作？人工智能会创造新的就业机会吗？人工智能和我们会协同工作吗？人工智能比人类更聪明吗？

只有时间会给出答案。《哈佛商业评论》说，就目前来看，人工智能有五种学派。我们需要看看以人工智能为中心的观点，以了解你适合的位置以及如何在工作场所做好准备并做出应对。

乌托邦思想

这个思想学派全都是关于人工智能对经济有着积极的影响。乌托邦学派认为，人工智能将带来一个极端财富和增长的新纪元，而不会有任何经济上的衰退。《哈佛商业评论》以这种方式解释道，“AI和计算能力将在未来二十年内实现‘奇点’——到那个时候机器能够完全仿效人脑的运作方式。”

大脑将被下载和复制。这些复制的大脑将完成认知工作，而机器人将完成物理工作。乌托邦学派认为，这种认知和物理技能上的转变，将会带来经济产出的增长，每三个月翻一番。这种学派的主要信念是：人工智能和机器人在做所有的工作时，人类将能够将他们的技能和才能应用于有意义的行动，名正言顺地“随心所欲”。

反乌托邦思想

而另一方面，反乌托邦思想主要关注AI和机器人对市场和世界的负面影响。《哈佛商业评论》称之为“达尔文之争”，即机器将主宰一切。这些AI系统将主宰各种高技能工作，低技能的职位将交给机器人。

这种变化的结果将是高失业率、极低的工资和经济上的困顿。人类生产力下降、收入下降、商品和服务需求下降。我们的经济可能陷入困境。马斯克认为，这也许是一种可能性，并认为无条件基本收入（Universal Basic Income）是必要的。

技术乐观主义思想

尽管一些企业和科技爱好者认为，我们距离完善人工智能还有很多年的时间，但科技乐观主义者却专注于人工智能可能带来技术进步的乐观情绪。虽然企业仍然在学习这种智能技术如何能够改变他们的业务，但这个想法认为，最终企业会掌握这项技术并很好地利用它。

当他们掌握了这一概念时，“生产力的飞跃”在行业中会带来巨大价值，创造经济增长，更高的生活水平，连同“消费者剩余和免费应用和信息价值”。这种思想还指出，在所有这些变化中，人们可能会失去工作，需要克服负所得税的问题，此外还需要对教育和培训以及技术的投资。

现实主义思想

尽管保持乐观总是好的，而且这个想法也是好的，但成为现实主义者也是至关重要的。这种思想学派主要关注AI背后的现实主义，以及人工智能在商业世界中可能带来的变化。

他们认为，就像以前的技术浪潮一样，人工智能和智能机器的浪潮可以创造它所承诺的生产力。可以实施人工智能技术各项要求的企业，将会快速提高生产力。虽然可以创造新的就业机会，但这项技术也会让过去发生的事情进一步恶化：中等技能工作水平降低，高等和低等水平提高。

现实主义者认为，由于缺乏完整的研究，这些问题还不能得到回答。需要经过研究才能做出关于AI和机器智能的明智决定。

缺乏生产力思想

似乎大多数思想都一直认为人工智能可以提高生产力。然而，这个想法却认为，与预期相比，人工智能会导致生产力缺乏。

《哈佛商业评论》称：“尽管智能技术具有强大的力量，国家生产力水平的提高将是微乎其微的。再加上人口老龄化、收入不平等以及应对气候变化的成本所带来的阻力，美国的GDP增长几乎为零。”支持这个思想学派的人认为，没有什么值得大惊小怪的，静观其变，坦然面对增长停滞。

你持有怎样的立场？

虽然这五种思想各不同，但有一点是肯定的：不管人工智能的未来如何，企业都必须为未来做好准备。我自己也在反复思考我是属于哪个学派，每个学派对我来说都是有意义的，似乎可能是一种可能性。不过最终我知道，无论关于人工智能的预测如何，我都需要为未来做好准备。