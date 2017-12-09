微软为政府打造定制版本的365和Azure Stack

考虑到政府合约市场丰厚的利润，微软已经为美国政府推出了定制版本的Azure Stack和微软365。

至顶网软件频道消息： 考虑到政府合约市场丰厚的利润，微软已经为美国政府推出了定制版本的Azure Stack和微软365。

这家雷德蒙德的公司表示，这两个云平台的政府版本将为美国政府机构设计特殊的安全和管理选项。

对于微软365来说，这意味着内置了符合联邦数据标准（如FedRamp）的合规性。该软件包将Windows 10、Office 365和Enterprise Mobility + Security同微软的安全政府云服务捆绑在一起，安全政府云是一个由经认可的工作人员运行的独立数据中心，专供美国政府使用。

除了遵守政府法规和数据标准之外，微软还在鼓吹其服务的安全优势，并指出托管Windows获得安全补丁和更新速度将比内部部署的系统更快。

微软全球现代工场的总经理Josh Rice写道："微软可以快速更新其服务以防范威胁，因为许多拥有本地部署环境的政府机构在受到攻击时可能需要花上数周甚至数月的时间才能部署补丁程序。"

"我们大幅加快时间表的能力可以为我们的政府云客户带来真正的投资回报率，并为公民数据提供更好的保护。"

微软365政府软件包将提供三种版本：政府社区云（针对民间机构和州/地方政府）、GCC High（针对国防承包商和高安全性应用）以及针对美国国防部的DoD Cloud。

Azure Stack是微软Azure云服务的内部版本，也针对美国政府的工作做了改进。微软相信Azure Stack捆绑软件（预计在今年晚些时候推出）对于远程办公室或大使馆等远程办公场所特别有用，这些机构希望在当地保存数据。

政府版的Azure Stack将允许这些机构把Azure Government作为内部部署的系统运行，而不需要通过有可能不安全或者不稳定的互联网连接去连接云服务。

Azure Stack的主管Natalia Mackevicius写道："借助Azure Stack，可以在现场处理数据而无需担心延迟或互联网连接的问题，然后在Azure Government中运行聚合分析以获得最精确的预测和异常检测。在每种情况下，混合云从企业延伸到战术前沿，可以被用于联网、脱机或者断开连接的环境。"

微软还希望延伸其在高安全性政府云计算领域的触角。雷德蒙德的这家公司表示在今年晚些时候，它还将推出两个新的Azure Secret区域实例。

专门的Azure设施将专门服务于国家安全机构，并被允许存放要求达到国防部影响级别为6级（DoD Impact Level 6）的文件。此前，Azure的政府设施只能处理达到5级的文件。

目前，这些服务只针对美国联邦、州和市政府。微软没有表示这些云服务是否将在国际上推出，或者将于何时推出。