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至顶网软件频道Salesforce推自然语言查询服务及可视化工具 旨在支持业务用户分析

Salesforce推自然语言查询服务及可视化工具 旨在支持业务用户分析

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Salesforce日前推出旗下的Einstein Analytics自然语言查询服务，为商业用户提供可视化和数据发现分层（Breadcrumbs）的功能。

来源：至顶网软件频道 2018年3月6日

关键字： 用户分析 自然语言 Salesforce

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至顶网软件频道消息： Salesforce日前推出旗下的Einstein Analytics自然语言查询服务，为商业用户提供可视化和数据发现分层（Breadcrumbs）的功能。 

Salesforce推自然语言查询服务及可视化工具 旨在支持业务用户分析

Salesforce分析团队从自己的平台以及其他来源提取数据，因此这些可视化产品可能会成为Tableau的竞争对手。爱因斯坦分析产品副总裁Amruta Moktali表示，爱因斯坦分析的会话查询服务的目标是在Salesforce平台上实现可视大众化，用户体验与Tableau相若。 Salesforce的会话查询服务与微软的 BI也相仿。

Moktali 表示，"我们提供的工具可以在没有图表的情况下进行探索和提出问题。你可以提出问题及获得答案。我们注重于赋予用户的权能。我们的大部分用户都是商业用户。"

Salesforce推自然语言查询服务及可视化工具 旨在支持业务用户分析

业务用户使用会话查询版爱因斯坦分析（Einstein Analytics with Conversational Queries）只需键入与数据相关的短语，例如按收入显示最前面的账户，然后往下翻动。动态图表会在输入查询时自动呈现。

会话查询是将可视化与会话用户界面结合在一起衍生出来的功能。

爱因斯坦分析的主要功能是回答问题，然后创建图表来显示结果。 这些Salesforce功能可以更好地对答案进行可视化，并能提供建议性图表面板。问题的视觉历史能提供多个层面展示你的工作。

下面三个截屏是Salesforce设想的一个用户在与他们的数据进行会话。

Salesforce推自然语言查询服务及可视化工具 旨在支持业务用户分析

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