谷歌利用新的API和合作伙伴关系将医疗保健服务引入云里

谷歌周一概述了将医疗保健行业引入云里的步骤，其中包括新的云医疗保健API、更多符合HIPAA标准的产品及新的合作伙伴关系。

至顶网软件频道消息： 谷歌周一概述了将医疗保健行业引入云里的步骤，其中包括新的云医疗保健API、更多符合HIPAA标准的产品及新的合作伙伴关系。

人工智能和物联网等技术也会像云计算一样，预计会在未来几年对卫生保健领域产生重大影响。卫生保健领域占美国经济的比重已超过六分之一。据谷歌云医疗副总裁Greg Moore介绍，谷歌在该领域的目标是"谷歌整体使命非常到位的反映，那就是要组织全球的信息并令其全方位易用和实用。"

以此为出发点，谷歌最近推出了云医疗保健API，以帮助医疗机构管理各种数据类型，并将其全部用于分析和机器学习。云医疗保健API目前是以早期版本发布的，谷歌将在明年面向更多的客户和合作伙伴发布云医疗保健API。

谷歌也在扩大旗下符合HIPAA（健康保险流通和责任法案）监管要求的产品，包含谷歌App Engine和云计算机学习引擎。目前符合美国监管要求的GCP服务超过二十项。

硅谷公司谷歌最近还宣布与供应链公司Flex建立合作伙伴关系，为医疗保健部门提供分析仪表板，提供机器学习和AI功能。 Flex的新托管服务平台名为BrightInsight，BrightInsight将在谷歌云平台上运行。BrightInsight旨在支持CE贴标和FDA监管的医疗设备。

许多其他公司与谷歌在医疗保健领域建立起了合作伙伴关系，其中包括Kanteron Systems, Kanteron利用GCP将远程基因组学引入旗下的精准医学平台。另外，谷歌的Chrome操作系统是谷歌与Healthcast和Citrix合作的一部分，目标是提供更好的数据访问方式。

谷歌的Greg Moore提到一些大客户的名字，包括M*Modal，智利卫生部和克利夫兰医学中心。