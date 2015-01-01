微软推出新的Azure大学生计划 旨在吸引更多用户加入

微软日前推出针对大学生的新计划，旨在吸引更多用户加入Azure。微软上周推出新的Azure学生计划，作为现有Azure学生入门计划的补充。Azure学生入门计划原名Azure Imagine订阅。

微软日前推出针对大学生的新计划，旨在吸引更多用户加入Azure。

图片来源：微软

微软上周推出新的Azure学生计划，作为现有Azure学生入门计划的补充。Azure学生入门计划原名Azure Imagine订阅。 （Azure Imagine订阅是以前DreamSpark的一部分，DreamSpark于2016年停用/更名为Imagine。）

拥有可被校验学校地址的人可登记Azure学生计划，计划提供超过25个Azure服务，包括一些人工智能服务，是免费的，另送100美元的积分。

两个学生计划包含的内容如下。

Azure学生计划（大学生，18岁以上）

100美元积分需在12个月内用完

可使用超过25种免费产品以及免费服务（《常见问题》列出了完整表）。包括但不限于：10个基于Azure应用服务1GB存储的网络、移动或API应用；利用每分钟20笔交易的Face API处理每月30,000笔交易；750小时Azure B1S通用Linux虚拟机时间； 每月200万个字符的Translator Text API（译者文本API）；100个机器学习模块及限于一小时的实验（含10 GB的存储）

无需信用卡

常见问题（https://azure.microsoft.com/zh-CN/free/free-account-students-faq/）

Azure学生入门（大学生以及高中或中学生）

仅限于网络和移动应用程序开发场景

有限的免费产品集，包括Azure应用服务、Visual Studio团队服务和通知中心

不需要信用卡

常见问题（https://azure.microsoft.com/en-us/free/students-starter-faq/）