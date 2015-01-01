 MapR CEO：我们仍然身处大数据的前几回合

MapR是备受瞩目的三家初创公司（MapR、Cloudera和Hortonworks）之一，随着大数据市场的发展，MapR已经成为一个多层面的分析和应用开发工具提供商，基于它称之为“融合数据平台”的主集成层。

至顶网软件频道消息：MapR是备受瞩目的三家初创公司（MapR、Cloudera和Hortonworks）之一，几年前围绕开源大数据软件框架Hadoop狂热时大出风头。与其他同行一样，MapR最初专注于在Hadoop生态系统中集成和扩展组件。随着大数据市场的发展，MapR已经成为一个多层面的分析和应用开发工具提供商，基于它称之为“融合数据平台”的主集成层。

与其他厂商不同的是，成立有9年时间的MapR一直保持私有的状态。MapR公司首席执行官John Schroeder毫不掩饰想要回报那些为MapR投入了2.8亿美元的投资者，但考虑到迄今为止竞争对手的股票价格表现不佳，所以他并不着急。Schroeder在2016年退出了运营的角色，但两个月前再次回归，理由是要将产品翻一番。

问：四年前，MapR称自己要“履行Hadoop的承诺”。今天，MapR却在公开资料中都不提及Hadoop。这期间发生了什么？

答：我们的首个产品涵盖整个Hadoop堆栈。这让我们能够轻松赢得大型客户，因为大多数人都在试用Hadoop。后来技术逐渐扩展，所以我们添加了[Apache] Spark、SQL访问、消息流、分析、还有利用TensorFlow进行机器学习等令人兴奋的领域。这些都不需要Hadoop，而且专注于的用例范围也比较窄。Hadoop仍然活着，但不像是2009年那个时候是一个重大的发展方向。

问：那么在这期间和客户的互动发生了什么样的变化？

答：市场在不断成熟，但“噪音”也很多，信噪比质量不高。客户在过滤信息的时候约到了很多麻烦，如今他们受到的市场教育比六、七年前多，但他们仍然需要对很多说法进行评估和验证。

问：现在想要入门是不是容易多了？

答：是越来越容易。尽管这是一个嘈杂的市场，但大数据仍然是一项必须具备的能力。我们也扩大了我们的范围，开始做推荐引擎、风险分析和欺诈检测等业务，现在我们也赢得了联网汽车的客户，我们有一家医疗设备公司在使用我们的产品对MRI机器进行分析，公有云和混合云环境已经引入了容器和编排功能。客户们必须变革为基于云或混合的架构，我们在Kubernetes和容器方面的能力对他们来说是至关重要的。

问：你认为未来五年大数据概念会有多重要？

答：大数据可能作为一个术语将继续存在，以区别于在线交易处理，但对于细分市场中发生的变革并不具有描述性。它需要变得更加细化。

问：这对MapR的战略有什么影响？

答：我们希望建立一个平台公司，所以我们从未围绕Hadoop售卖开源软件。这么做是有道理的，因为机器学习/人工智能技术和物联网不需要Hadoop，而是需要具有持久性和安全性的强大平台。我们在混合云方面也做了很多工作，为下一波虚拟化做好准备。

问：你认为哪些新技术将具有最强大的后劲？

答：物联网是一个巨无霸。我们可以通过连接汽车或使用医疗设备进行分布式处理，来降低成本并提高安全性，这真是太神奇了。另一个值得关注的是混合云，因为现在人们还远没有完全迁移到公有云，我听到有客户说他们想要平衡成本效益。

问：大数据的开源根基将如何影响企业对开源技术的态度？

答：这起到了非常重要的作用。客户希望使用定义好的标准（如SQL和Posix）进行标准化。Hadoop创建了一个客户满意的参考架构和事实标准。

问：你现在重点关注哪些领域？



答：机器学习/人工智能、容器、物联网和混合云。我们无法用20年前的技术在物联网或机器学习/人工智能上创建应用。我们可能处于大数据的第三或第四回合，我们还有很长的路要走。



