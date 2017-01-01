 小心啦，亚马逊和微软：IBM已经有了16000个人工智能合作项目、400个区块链项目和几个量子计算项目

Ginni Rometty于上周宣布IBM已经成为了企业人工智能方面的全球领导者，拥有了16,000个客户合作项目，区块链有400个活跃客户合作项目，而在高度先进的量子计算领域，IBM也已经同摩根大通、戴姆勒奔驰等公司展开了合作。

至顶网软件频道消息： 云计算战争（CLOUD WARS）——在过去几年里领导着IBM经历了激进的变革之后，该公司的首席执行官Ginni Rometty于上周宣布IBM已经成为了企业人工智能方面的全球领导者，拥有了16,000个客户合作项目，区块链有400个活跃客户合作项目，而在高度先进的量子计算领域，IBM也已经同摩根大通、戴姆勒奔驰等公司展开了合作。

考虑到IBM在云计算、人工智能和区块链业务方面的蓬勃发展，该公司在首席执行官Ginni Rometty领导下的剧烈转型就显得更加让人印象深刻了。

这些令人惊叹的数字不仅凸显出IBM在企业IT界最高潜力市场上的积极态势，也证实了该公司宣称自己已经跻身于云计算市场顶端的说法，这个市场竞争激烈，微软和亚马逊都是其中的佼佼者。

如果这个说法看起来让人觉得有点蠢的话，那么再看一下本文的插图——如果你仍然无法相信，看看下面的图表吧，IBM第四季度在企业云收入方面已经超过了微软和亚马逊。

第四季度云计算业务收入数据的对比非常惊人，清楚无疑地表明IBM挤进了企业云市场中的前三名。

Rometty还明确表示，虽然IBM在公有云IaaS市场中占据了举足轻重的地位，但这是因为该公司的客户的需要或者愿望，该公司打算通过人工智能、区块链、网络安全和分析等具有更高价值的技术将自身和大型IaaS供应商区分开来。

Rometty在网络广播中对投资者表示：“我认为你们知道，对于我们来说，云计算的意义从来都不是作为公共云或者小批量商品云的基础架构即服务的业务。”

“因为坦率地说，基础架构即服务几乎只是一个拨号音。对于我们来说，云计算一直以来都是为了做强企业的，而IaaS只不过是其中的一个组成部分罢了。”

然后Rometty列举了IBM Cloud的四项差异化战略，该业务在2017年创造了170亿美元的收入，在IBM的总收入中占比22%：

她表示：“IBM Cloud是为了位于任何地方的数据和应用程序而设计的。”她表示：“当我们说你可以在任何地方处理数据和应用程序的时候，这意味着你拥有一个公有云，你拥有私有云，你拥有内部部署的环境，而你不仅有能力将它们连接起来，还可以连接到其他的云。这就是我们所做的事情——所有这些组件。” Rometty表示，IBM Cloud“注入了人工智能”，她的这个说法暗指了16,000个人工智能项目中的绝大多数都牵涉到了云计算。她列举了四种最流行的客户使用人工智能的方式：客户服务、增强白领工作、风险和合规性以及人力资源。 Rometty表示，为了帮助IBM的客户保护云计算，该公司在全球拥有50多个网络安全中心，以确保“IBM Cloud是十分安全的。” “第四——而且这一点也许是最重要的差异化因素——你必须能够将你的云扩展到前进之路上可能会出现的一切之上，它有可能是更多的网络分析，但肯定会有区块链技术，而且肯定也会有量子计算，因为这就是很多新价值的所在。”

然后Rometty介绍了一些区块链和量子客户端的合作情况。

“在食品安全方面，我们的合作始于沃尔玛，现在我们的合作伙伴变成了一份很长的名单，多尔（Dole）、联合利华（Unilever）、克罗格（Kroger）、泰森（Tyson）都在其中。其中有一些是朋友，而有一些则是竞争对手——到目前为止，它全面地证明了食品安全“是区块链可信赖的交易功能的一个理想机会”。

Romettys还表示，IBM在金融服务领域，在高盛集团（Goldman Sachs）、美国银行（Bank of America）、东京三菱银行（Bank of Tokyo-Mitsubishi）等公司的货币衍生品应用中使用区块链技术。

在总值超过4万亿美元的全球运输市场上，Rometty表示IBM决定和世界级的领导者Maersk合作成立一家合资公司，该计划已经吸引了超过30家公司参加beta测试，并积极参与。

Rometty表示，在量子计算方面，IBM充分利用了自身的先发优势，目前已经远远地超越了理论上的主张。

Rometty表示：“我们是唯一一家拥有在实际工作的、50量子比特系统的公司——我们可不会公布什么照片告诉大家它看起来是什么样子的，或者写出来是否有量子，我们可以做得到——相反，我们正在快速地放大规模，而我们是唯一一家和客户合作研发我们量子产品的公司。”

例如：

摩根大通（JPMorgan Chase）正在利用IBM量子计算进行风险优化和投资组合优化；

戴姆勒正在使用IBM的量子技术探索物流和自动驾驶车辆路线的新方法；而

JSR——“以及很多这样的公司”——正在利用计算化学以创造全新的材料。

Rometty还详细介绍了IBM全球员工队伍的重大改革。她表示，在该公司360,000名员工中，有50％的员工在该公司只工作了五年或者更少的时间。

她表示，这些新人才当中的大部分人都直接聚焦于IBM的新业务和机会，她强调了IBM所做的努力不仅仅确保了改变正在完成的工作类型，还改变了如何完成这些工作的方式：

1500名IBM的员工正在致力于区块链方面的工作

该公司在全公司范围内增加了15,000名设计师，将设计思想融入到每个适当的流程和功能中；

公司里现在有8000名员工在从事该公司价值30亿美元的网络安全业务；而

有7000名IBM员工正在从事医疗保健工作，主要是在医学和医疗保健的各个领域中的沃森人工智能（Watson AI）应用。

Rometty表示：“与十年前相比，现在的IBM已经变成了一家非常不同的公司，或者说同五年前甚至是三年前的IBM相比，也是如此。” Rometty表示：“尽管我们知道在一些领域里，我们还有更多的工作要做——但我们无所畏惧，我们并没有迷失。”

随着企业纷纷加入云计算以加速创新并与客户进行更密切的互动，我的云计算战争（Cloud Wars）系列文章会从企业客户的角度分析主流的云计算供应商。