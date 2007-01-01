谷歌开源合成器正在利用人工智能打造新乐器 

Magenta是谷歌的一个研究项目，目的是将人工智能用于艺术。日前，Magenta为音乐家推出了一款新的玩具程序—— NSynth Super。

至顶网软件频道消息： Magenta是谷歌的一个研究项目，目的是将人工智能用于艺术。Magenta日前为音乐家推出一款新的玩具程序—— NSynth Super。

NSynth Super的描述是"开源实验工具"。NSynth Super令音乐人可以与Magenta团队的NSynth（神经合成器）机器学习算法一起玩上一把。

Magenta利用WaveNet开发了NSynth算法。WaveNet是用谷歌自己的DeepMind开发的神经网络，可以令人工语音听起来更加自然。用到的方法也可令NSynth模拟出现实世界里不可能存在的乐器。

Magenta研究员Douglas Eck和谷歌创意实验室主任Steve Vranakis 是这样解释的，"这东西是一种机器学习算法，它利用深度神经网络学习声音的特性，然后根据这些特性创建出一种全新的声音。NSynth并不是将这些声音整合或混合在一起，而是利用原始声音的音质合成一种全新的声音，获得的声音可以同时一部分是笛子的声音、一部分是西塔琴的声音。"

NSynth Super配有触摸屏和表盘控制等功能，另配OLED显示屏和定制设计的电路板。 NSynth Super的源码为创建者提供了构建自己的乐器所需的一切东西，包括应用软件、固件、PCB原理图、相应的激光切割模板、表盘的3-D打印机设计文件等等。该项目甚至还提供了整个装配过程每一步的照片。

Magenta 是2016年推出的，是谷歌大脑（Google Brain）团队正在开发中的机器学习技术。Magenta旨在构建"令艺术家和音乐家能够扩展（而不是取代！）他们的流程的工具"。 谷歌大脑团队在过去几年里发布了一些开源项目，包括一个用于创建网络应用程序工具，用户利用该工具可以和人工智能合奏钢琴。

Eck和Vranakis表示，"Magenta的部分目标是要缩小艺术创作和机器学习之间的差距。因此，我们与艺术家、编码人员和机器学习研究人员社区合作，以期更多地了解如何做才能令创作者借助机器学习工具发挥更大的威力。我们还创造了包括TensorFlow和openFrameworks在内的开源库，包括NSynth Super。"

Google指，NSynth Super"不是谷歌官方产品"，和其他Magenta开源项目一样。