 IBM在裸机服务器上率先支持Kubernetes容器平台

IBM表示，将在裸机服务器上提供Kubernetes软件容器编排平台，成为第一个提供该选项的云基础设施厂商。

至顶网软件频道消息： IBM表示，将在裸机服务器上提供Kubernetes软件容器编排平台，成为第一个提供该选项的云基础设施厂商。

IBM Cloud Container Service针对的是那些运行数据密集型和处理器密集型工作负载的企业组织，这些工作负载要求最高级别的速度和容量。由于没有安装软件（例如操作系统）的裸机服务器没有诸如虚拟化和多租户层之类的开销，所以提供比传统云虚拟机更好的性能。容器允许应用跨多台计算机和操作系统运行且保持不变。

IBM Cloud副总裁兼首席技术官Jason McGee在一篇博客文章中写道：“这种能力使开发人员能够更好地控制工作负载所在的位置，并让他们能够将工作负载隔离到特定服务器，让团队能够得到全方位管理的容器服务的所有优势，以及裸机的性能和安全性。”

在上周的一次采访中McGee说，IBM正在帮助信息技术部门转向新的重点。“在过去的两三年中，客户已经从专注于基础设施转向专注于应用。我们正在进入一个IT不那么以基础设施为中心、而更多以应用为中心的领域。”

IBM是少数几家支持裸机选择的云基础设施厂商之一，这也是IBM在2013年收购SoftLayer得到的技术。这个市场迄今为止规模一直很小，但据Transparency Market Research预计到2025年会增长至250多亿美元。

IBM从2014年起就开始为Kubernetes和Docker容器项目做贡献。去年，IBM推出了基于Bluemix云开发平台的容器服务；IBM与谷歌公司和Lyft公司合作开发了一个开源平台Istio，该平台简化了基于微服务的应用构建；IBM与Grafeas合作，Grafeas是一个协调大型开发团队活动的开源框架。

简化大型云

另外，IBM宣布与Cloudflare建立合作伙伴关系，Cloudflare为大规模云部署提供各种内容交付、性能管理和安全服务。Cloudflare的技术将成为IBM Cloud Internet Services这一新产品的基础，该产品被Cloudflare称为“安全和性能功能的一站式商店，旨在向公众的Web内容和应用达到云之前对其实施保护”。

IBM还在试图控制分散的性能增强服务和安全服务的蔓延问题，这是企业组织必须在大规模云网络中管理的问题。这个集成服务将结合使用Cloudflare全球125多个数据中心全球网络的域名服务、分布式拒绝服务攻击防护、Web应用防火墙、全球负载平衡、Transport Layer Security/Secure Socket Layer服务。

该服务特别适用于阻止越来越多的大规模DDoS攻击，这些攻击的频率和大小都在增加。 IBM X-Force安全部门最近进行的一项调查发现，“不久前，每秒100Gb的攻击被认为是前所未有的。到2016年，这种规模的攻击成为常态，”IBM Watson和云平台云基础架构服务部门总经理John Considine说。

IBM还表示，将推出一项名为IBM Cloud Security Advisor的实验性新功能，为开发人员和运营团队持续提供应用安全的单一视图，并且IBM正在扩展其Cloud App ID身份验证服务让用户更容易登录。