石油巨擎中东国家正在拥抱人工智能 实现未来经济效益

去年10月，沙特阿拉伯成为第一个向机器人颁发公民身份的国家，意图将沙特阿拉伯打造为一个积极发展人工智能的国家。实际上，沙特阿拉伯并不是唯一一个在人工智能领域取得进展的中东国家。

至顶网软件频道消息：去年10月，沙特阿拉伯成为第一个向机器人颁发公民身份的国家，意图将沙特阿拉伯打造为一个积极发展人工智能的国家。实际上，沙特阿拉伯并不是唯一一个在人工智能领域取得进展的中东国家。

阿拉伯联合酋长国（UAE）计划尽早在其道路和天空中部署机器人警察和自动驾驶车辆，并任命Omar bin Sultan Al Olama为负责人工智能的国务部长。“未来10年，我们将在服务和政府方面成为人工稚智能的首都。我认为我们也将成为该地区人工智能的中心，”Al Olama说。

随着由谷歌和亚马逊等科技公司开始围绕人工智能打造自己的业务模式，富含丰富石油资源的中东地区（正在投资专注未来的技术）希望成为最前沿的国家也就不足为奇了。区块链等技术的应用正在持续增加，与此同时，人工智能有望在企业变革性技术中处于领先地位。不仅如此，该地区有高速增长的创业场景，每年投资快速接近10亿美元，以及政府对创新的优先考虑等积极因素。

投资中东的硅谷风险投资公司500 Startups合伙人Sharif El-Badawi说：“中东地区正在上演着激烈的技术变革，这一地区正在抓住一切机会利用人工智能技术和人工智能趋势超越自我。我们看到机器学习正在成为当前初创公司、甚至是一些大型公司的一个重要组成部分。”

多国增长显著

根据普华永道的一项研究，到2030年人工智能对全球经济的潜在贡献将达到近16万亿美元，预计到2030年中东地区将占人工智能总收益的2％，相当于3200亿美元。预计最大的收益来自阿联酋，其中人工智能预计将贡献其国内生产总值的近14％，而在沙特阿拉伯到2030年人工智能将贡献国内生产总值的13％。人工智能对这两个国家经济的贡献相当于南欧和发展中的亚洲经济体。中东其他实现了显著增长的国家还有巴林、科威特、阿曼和卡塔尔。

普华永道中东地区高级经济学家Richard Boxshall表示：“对于中东这样生产力水平较低的地区而言，人工智能对生产力的影响将是具有转型意义和破坏性的。[人工智能的]好处是提高了生产力来——是对员工的补充，并释放他们去从事其他更高价值的活动，在客户方面带来的好处主要是增强了产品、提高了商品和服务的个性化，节省时间。”

Boxshall补充说：“挖掘能够提供这些消费者好处的产品和服务，这将推动业务收入进一步增长。”

简而言之，如果利用得当，人工智能可以释放出一股生产力浪潮，帮助银行和金融等行业减少重复性工作所需的劳动量，从而增加资本投资的回报。人工智能技术还将在卫生服务、教育、道路和交通系统、以及城市的一般可操作性方面发挥重要作用。

有趣的是，中东地区的有些国家比其他国家更愿意接受人工智能。此前一项研究发现，三分之二的沙特阿拉伯、卡塔尔和阿联酋愿意用机器人代替医生，而整个欧洲、中东和非洲的比例也仅为55％。

世界经济论坛的就业前景分析发现，采用人工智能将有助于该地区扩大制造规模，并通过减少对石油和天然气出口的依赖来实现经济多样化。

Boxshall对此表示认同。“将中东地区年轻灵活的劳动力与人工智能技术投资相结合，可以在未来几年战略性地定位该地区，并帮助摆脱对石油的依赖。”

利用颠覆性技术

阿联酋和沙特阿拉伯都是位列2017年全球创新指数排名前50位的国家。具体而言，阿联酋的人工智能战略是全球首个实施此类战略的国家，涵盖交通、健康、太空、可再生能源、技术和教育。阿联酋为了满足利用颠覆性技术的需求，启动了规模2.7亿美元的Dubai Future Endowment Fund基金。Smart Dubai Government项目也看到有越来越多的行业拥抱人工智能，特别是客户服务、银行和金融以及电子商务。

IBM Watson正在与设在阿布扎比的投资和开发公司Mubadala就Cognit合作，该项目旨在创建一个广泛的、由企业家和创业公司组成的本地生态系统，这些企业家和创业公司将以创新的方式应用认知计算。迪拜也启动了一个加速器计划，旨在加速打打造这些各种未来技术。

机器人索菲亚

去年11月，沙特阿拉伯王储穆罕默德·本·萨勒曼承诺将斥资5000亿美元在沙特王国的红海沿岸建设一座名为Neom的新高科技城市，作为沙特推动经济多样化的一个举措。王储向彭博社表示：“一切都连接人工智能，连接物联网。这个雄心勃勃的项目有自身的承诺，更宽松的法律，所有这些都受机器人监管。”

对于El-Badawi来说，即使像埃及、黎巴嫩和约旦这样的市场，也可以在人工智能驱动的技术方面展开竞争，这些国家有超半数的人口是25岁以下，与其他国家相比他们在拥抱人工智能方面更具优势。大量的青年人口意味着采用速度会更快，而劳动力和决策者的总体思路将加速人工智能成为让软件变得更加智能的一项策略。”