 十大手机厂商共推快应用标准，发布会完美落幕

3月20日，小米、中兴、华为、金立、联想、魅族、努比亚、OPPO、vivo、一加，共十家手机厂商在北京联合召开快应用标准启动发布会，共同见证移动应用新生态的到来。

至顶网软件频道消息： 3月20日，小米、中兴、华为、金立、联想、魅族、努比亚、OPPO、vivo、一加，共十家手机厂商在北京联合召开快应用标准启动发布会，手机厂商与中国信息通信研究院、电信终端产业协会、中国软件行业协会及数百家知名移动互联网应用企业共襄盛举，共同见证移动应用新生态的到来。

本次发布会上，十家手机厂商共同发布了快应用及其相关标准，并与中国信息通信研究院、电信终端产业协会、中国软件行业协会共同启动了快应用标准和即时应用生态联盟，发布会上开发者代表与手机厂商共同探讨了快应用生态和未来。

打造快应用新生态 市场迎来商业新机遇

快应用是基于手机硬件平台的新型应用生态，在发布会上，作为联盟成员的多家手机厂商从四个层面对快应用标准做出解读：快应用的用户场景与需求，快应用生态及开放平台介绍，快应用技术方案及快应用流量规划。

一、快应用的用户场景与需求

手机厂商的应用分发平台从早期的应用匮乏已经发展成为完善成熟的应用市场，用户通过浏览器或连接PC下载安装应用。随着手机硬件升级，数据和算法改进，场景识别和意图推荐的用户需求通过人工智能得以实现，手机除了提供本机服务外，在垂直类场景中有了更大的拓展空间。

开发者当前的痛点很明显，中长尾应用的下载成为发展瓶颈，APP间缺少关联性，用户决策的路径长等等。快应用给出了全新解决方案，在产品能力、厂商资源和开发者权限方面赋能。快应用可以让用户即点即用，能提供包括账号、支付、push等能力，原生般的体验，而开发成本却更低。快应用的场景拓展可以缩短线上用户触达链条，也连接了用户手机和线下场景，例如通过二维码直接切入线下场景，满足客户线下需求。硬件厂商基于硬件系统的底层能力为快应用提供更多的入口资源，除了通知栏、负一屏和信息流，厂商还支持搜索入口，包括外部搜索和应用内搜索。人工智能与快应用的结合更可以创造智能场景识别、硬件功能权限调用、支付等多种多样的入口场景。快应用对开发者也是全新的赋能，联动线上线下的服务供应商开拓入口场景，在硬件平台上实现数据驱动的精准广告投放，最终实现业务留存和转化。快应用生态的建设策略就是以用户为中心，通过完善用户使用流程，提高用户信息利用效率，减少用户冗余操作，以更符合用户直觉的服务触达，提高开发者业务的转化留存。

二、快应用生态及开放平台介绍

2017年调查数据显示，当前移动应用市场出现红利消失、存量经营、聚焦头部等诸多问题，开发者和用户的痛点都很明显，快应用生态搭建势在必行。快应用高效的连接用户与内容和服务，具有成本低、体验好、场景丰富、转化高和留存高的特点，无需下载，即点即用，实现100%转化率。

快应用标准组织是由十大主流手机厂商联合发起，以国家产业政策为导向，用户需求为驱动，通过统一标准实现开发者最低成本的接入，共建快应用生态。快应用在研发接口、能力接入、开发者服务等层面建设标准平台，以平台化的生态模式对个人开发者和企业开发者全品类开放。此外，硬件厂商拥有庞大的用户基数和丰富的场景化入口，为开发者提供充分的流量扶持，致力于用户和开发者的共赢，借此大势，业内已经有先行开发者，目前已有近百家开发者并且不乏优秀案例。

快应用开放平台旨在打造统一的快应用门户，实现开发者一处上传，十家厂商上线。在快应用开放平台，有完善的开发者文档、工具及论坛支持，除标准化的快应用发布流程外，未来还会开放开发者服务支持，如消息推送、账号接入、支付接入、数据服务等。

三、快应用技术实现

目前移动端的用户和开发者痛点，与现有两种生态——网页和应用的技术特点有着很大的关系：网页缺失很多接口，导致了服务功能无法做到完备，而由于技术局限和历史包袱，性能体验也较差；而对于应用而言，一次性下发的特点导致下载安装的等待时间过长，用户体验糟糕，进而导致应用之间趋向缺乏连接，形成应用孤岛。快应用使用了全新的技术方案，解决了技术上的这些缺点，具有功能丰富、性能优异、即点即用、互联互通等特点，以及强留存能力和避免版本碎片化。

快应用使用前端技术栈开发，运行效率和开发效率达到了很好的平衡，同时很多前端代码资源可以直接复用。快应用的开发模式贴近前端主流的思想，采用了模板加数据绑定的MVVM模式，支持标准的JS语法，为获得更高的渲染性能和易用性，对CSS和标签进行了一些剪裁和扩充，整体的学习成本非常低。

虽然使用前端技术栈，但快应用没有采用传统浏览器内核的运行模式，而是通过全新的引擎，将系统原生的渲染机制和接口能力提供给上层应用，使得快应用的能力和体验基本等同于原生应用。通过这套引擎，快应用可以使用包括硬件在内的大量系统能力，同时还集成了非常多的服务能力，例如推送、账号、支付、统计等。

四、快应用流量规划

快应用的流量将是一个终端厂商、开发者和用户共同促进的局面。十大手机厂商国内智能手机保有量近10亿，每年4亿台新增发货，这些是快应用流量保证的强大基础。快应用发布后,各手机厂商将通过应用市场发布、操作系统OTA升级等方式迅速覆盖现有10亿智能手机设备，新发货设备也将全面预装快应用引擎。

流量可以分为四类：第一类是用户主动行为产生的流量，主要入口在各种搜索框中；第二类是系统主动行为产生的流量，主要入口是由AI驱动的各种推荐场景；第三类是用户之间交互产生的流量，主要入口是消息、分享、动态等各类社交软件中；最后一类是O2O流量，主要入口是广告二维码等线下入口。各厂商将通过开放自家的应用市场、浏览器、桌面快捷搜索、智慧推荐服务等流量入口，打通厂商间、终端上各应用间的消息和分享通道、O2O通道等途径，形成一个跨厂商、全终端、全场景的快应用流量体系。为加快快应用的成长和发展，各厂商都将逐步推出自己的快应用扶持计划，这包括百亿级曝光资源、厂商联合营销推广、优质快应用与厂商深入合作等方面。各厂商的流量扶持计划将逐步明晰和展开，请关注快应用官网、各厂家开发者网站的最新信息。

多方合力共推快应用标准

“移动互联网市场趋于饱和，硬件设备保有量增速显著放缓，用户增长红利逐步消失，市场开始进入挖掘存量用户的阶段，快应用的形态必将是未来的趋势。”厂商代表洪锋会上表示：“本次联盟的成立需要上下游伙伴的参与和支持，充分挖掘快应用的能力和价值，为开发者提供更多的服务和解决方案，打造完整的产业链条。”

在发布会现场，我们看到多方聚合共推快应用的力量。中国信息通信研究院副院长何桂立先生表示，为了更好的推进移动互联网产业创新发展，中国信息通信研究院聚力国内十家大型手机制造厂商，举办本次快应用标准启动发布会并在电信终端产业协会框架下组建即时应用生态联盟，目标就是促进硬件厂商与软件产业的深度融合创新，为开发者赋能，提升我国手机制造厂商及软件厂商的竞争力和与服务能力，为用户提供更好的产品体验。中国信通院将在快应用标准的研究制定过程中协调各联盟成员在技术资源共享，快应用框架集成和加强开发者服务等方面做出尝试与探索，构建快应用生态圈安全保障体系，保障硬件平台及信息的安全性，推动快应用生态圈的快速发展，惠及广大开发者及用户。此外信通院还将在国家政策研究与落实、推动标准升级、产业生态构建等方面与联盟各成员公司开展密切合作。

中国软件行业协会常务副秘书长陈宝国博士发言表示，中国软件产业目前已发展成为加速社会发展以及消费转型的重要力量，在多产业深度融合创新中发挥着重要作用；手机硬件厂商为了满足用户需求体验，在移动互联网及软件业务方向所做的努力，也是中国软件产业的重要组成部分。中国软件协会作为软件产业的“桥头堡”，我们有义务支持移动互联网健康有序发展，支持手机厂商为此新生态发展承担起更多的责任，我们支持快应用标准，支持即时应用生态，支持移动互联网产业提质增效，倡导硬件厂商加强硬件与软件的结合，在软硬一体的生态下做好标准。

发布会举行了“快应用标准”和“即时应用生态联盟”的启动会，启动领导包括中国信息通信研究院副院长何桂立先生、中国软件行业协会常务副秘书长陈宝国博士、小米联合创始人兼高级副总裁洪锋先生、中兴通讯终端事业部软件业务部部长钱鹏先生、华为消费者云服务副总裁谭东晖先生、金立集团副总裁徐黎先生、联想集团移动软件生态系统总经理陈学桂先生、魅族高级副总裁杨颜先生、努比亚副总裁余航先生、OPPO副总裁段要辉先生、vivo高级副总裁施玉坚先生、一加手机产品总监张璇先生。

最后在圆桌论坛上，多家知名开发者上台与厂商领导探讨快应用的挑战与机遇，开发者的需求与服务。开发者结合自身产品特性，畅想快应用的机会与前景，分享快应用带给客户的更好体验。

快应用以新的形态出现并引发新的生态创新，在手机硬件平台上创造无限的场景入口想象空间，提升用户体验。如杰拉德·泰利斯在《创新无止境》中提到的那样，一个新的事物被创造，这个新的事物会影响甚至重构目前完整的商业模式，然后引领行业进入下一波复兴。