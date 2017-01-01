Salesforce斥资65亿美元收购应用集成上市公司MuleSoft

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来源：siliconANGLE 2018年3月21日
关键字： MuleSoft 收购 Salesforce
Salesforce今天表示，将以65亿美元收购企业软件整合上市公司MuleSoft。这是在线客户关系管理和相关软件提供商Salesforce迄今为止最大的一笔收购，表明这家云厂商看到了MuleSoft巨大的战略价值。
Salesforce表示，将为收购MuleSoft支付每股44.89美元，比周一收盘价高出36％。两家公司表示，这次收购MuleSoft每股价值36美元现金，外加0.0711股Salesforce普通股。
今天早些时候路透社援引知情人士的话透露了这一消息，当天股价上涨了27％。预计这次收购将于7月底完成。
据悉，MuleSoft的Anypoint Platform使企业能够为其内部系统构建应用编程接口，以便与其他基础设施连接。例如，一家零售商可以将POS终端的数据转移到市场部门使用的分析服务中，让新促销活动变得更轻松。
MuleSoft还提供了在部署API之后对其进行维护的功能Anypoint，该公司让企业可以限制用户访问系统的哪些部分，设置请求上限并监控活动，以确保一切按预期运行。
MuleSoft也是Salesforce长期合作伙伴之一，提供专门的资源整合与Salesforce的服务相集成。通过收购MuleSoft，Salesforce将更好地扩大在传统企业中的影响力。许多企业组织都有传统应用，他们都可以通过与Salesforce等外部服务的集成中获益，但由于手动实现API困难重重，所以有些应用还保持相对孤立。
MuleSoft实现了强劲增长是这次收购溢价的另一个原因。MuleSoft在2017年第四季度的收入为8870万美元，与去年的收盘季度相比跃升了60％。MuleSoft拥有1000多家客户，其中包括家喻户晓的品牌，如麦当劳、Verizon和可口可乐。
此次收购多少令人感到意外，因为MuleSoft在一年前才刚刚上市。
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