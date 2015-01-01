苹果携手IBM将机器学习引入企业iOS设备

首先，苹果和IBM把各自的人工智能和机器学习技术连接起来，让企业级iOS应用变得更加智能化。双方还提供了一个新的开发者控制平台，让Swift开发者可以利用IBM Cloud构建易于编码的应用。

苹果公司和IBM推出了一系列新的集成化产品，旨在扩展双方现有的协议，把更多企业应用带入iOS设备中。

首先，苹果和IBM把各自的人工智能和机器学习技术连接起来，让企业级iOS应用变得更加智能化。双方还提供了一个新的开发者控制台，让Swift开发者可以利用IBM Cloud构建易于编码的应用。

在人工智能方面，IBM的Watson AI系统将与苹果的Core ML相结合，打造一款名为IBM Watson Services for Core ML的新产品。

该框架旨在帮助开发者创建能够从用户活动中学习、通过每次互动变得越来越聪明的企业应用。IBM Watson作为一组基于云的服务提供给客户，而Core ML则将机器学习带入苹果设备上的应用。

IBM表示，Watson Visual Recognition Service是一种基于数千个图像构建的视觉识别模型，也是这次集成推出的第一款可用模型，现在该模型可以导出到Core ML并在苹果设备上运行。最重要的是，开发者可以将经过训练的Core ML模型部署到iOS应用中，而无需任何代码或调用服务器。

至于开发者控制台，IBM表示这个控制台将为所有体验级别的开发者提供增强的分步指导，同时集成针对Swift优化的人工智能、数据和移动服务。

IBM首席执行官Ginny Rometty在拉斯维加斯举行的IBM Think大会主题演讲中表示：“这是一次巨大的整合，也是唯一一次。”

两家公司表示，可口可乐公司是第一家测试这个先进机器学习服务的企业，他们正在研究如何利用IBM Watson Service将人工智能应用于现场工作人员的原型，包括使用视觉识别、认知诊断和增强修复。

对于苹果而言，这次扩大与IBM的合作伙伴关系，与其致力于通过定制云应用让苹果设备吸引更多企业客户的目标是一致的。苹果和其他设备制造商面对智能手机和平板电脑的消费需求萎缩，也使得推动这些举措变得更加紧迫。

苹果公司产品营销副总裁Brian Croll表示：“我们的目标是帮助企业重新设计他们的工作方式。”

“Core ML让开发者可以轻松地将机器学习带入他们的应用，而无需成为这方面的专家。Core ML在本地运行模型，速度超快，同时可以保护隐私，因为敏感信息都保存在设备上。我们相信Core ML和Watson Services的结合，将有助于推动下一代智能企业应用的发展。”Croll这样说到。