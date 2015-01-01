IDC：2018年全球认知人工智能系统支出将增长至191亿美元 

根据IDC全球半年度认知人工作职能系统支出指南预测，2018年认知和人工智能（AI）系统的支出将达到191亿美元，相比2017年增长54.2％。

至顶网软件频道消息：根据IDC全球半年度认知人工作职能系统支出指南预测，2018年认知和人工智能（AI）系统的支出将达到191亿美元，相比2017年增长54.2％。该指南预测，随着各行业积极投资于那些采用认知/人工智能软件功能的项目，到2021年认知和人工智能支出将增长至522亿美元，在2016-2021年预测期内实现46.2％的复合年增长率（CAGR）。

IDC认知/人工智能研究总监David Schubmehl表示：“人们对人工智能的兴趣和意识正在增强，每个行业和每个组织都应该对人工智能进行评估，看看人工智能会如何影响他们的业务流程和上市效率。IDC预计，到2019年40％的数字化转型举措将采用人工智能服务，到2021年75％的企业应用将采用人工智能。从预测、推荐和建议，到自动化客户服务代理和智能流程自动化，人工智能改变我们与计算机系统交互的方方面面。”

2018年零售业超过银行业，成为认知/人工智能支出方面的领跑行业。零售企业今年在一系列人工智能使用案例上的投入将达到34亿美元，其中包括自动化客户服务代理、专业购物顾问和产品推荐、全渠道运营销售。银行业的33亿美元支出中大部分将用于自动化威胁情报和预防系统、欺诈分析和调查、计划顾问和推荐系统。离散制造将成为人工智能支出的第三大行业，该行业将支出20亿美元用于自动预防性维护、质量管理调查和推荐系统等方面。医疗是第四大行业，该行业的17亿美元支出中大部分将投资用于诊断和治疗系统。

IDC客户洞察与分析研究经理Marianne Daquila表示：“企业数字化转型战将越来越多地把多种认知/人工智能用例涵盖进来。所有行业都在进行业务转型，因为成功的企业都会接受这些解决方案的一系列潜在影响。自动化的客户服务代理、增强的公共安全、预防性维护、减少欺诈以及改善医疗诊断，这些都只是推动支出增长的冰山一角。IDC预计，通用案例将会呈现增长趋势，以及针对特定行业用例进行的改进，这预计同比支出增幅将达到两位数。

2018年支出总额最大的认知/人工智能用例包括：自动化客户服务代理（24亿美元），投资主要来自于零售和电信行业；自动化威胁情报和预防系统（15亿美元），投资主要来自于银行业、公用事业和电信行业；销售流程推荐和自动化（14.5亿美元），投资主要来自于零售和媒体行业。另外三个用例紧随其后：自动化预防性维护；诊断和治疗系统；欺诈分析和调查。在2016-2021年预测期内，支出增长最快的用例包括：公共安全和应急响应（复合年增长率75.4％）、药物研究和发现（70.5％）、专家购物顾问和产品推荐（67.3％）。

在2016-2021预测期内，认知/人工智能支出中有一半以上将用于认知软件。最大的软件类别是认知应用，其中包括认知启用流程和（可自动学习、发现并提出建议或预测的）行业应用。另外一个软件类别是认知平台，这种平台有助于开发智能的、咨询和认知功能的应用。各行业还将投资于IT服务，以帮助开发和实施他们的认知/人工智能系统及业务服务，例如与这些系统相关的咨询和横向业务流程外包。技术支出最小的类别将是支持系统所需的硬件（服务器和存储）。

从地域来看，2018年美国将占到所有认知/人工智能系统支出的3/4，其中以零售业和银行业为主。西欧是第二大地区，以零售业、离散制造业和银行业为主。5年预测内支出增长最强劲的将是日本（复合年增长率73.5％）和亚太地区（日本和中国除外）（复合年增长率72.9％）。中国在整个预测期内也将呈现强劲的支出增长（复合年增长率68.2％）。