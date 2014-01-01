达索系统：用工业创新响应“中国速度”

对于达索系统而言，远大目标以及华丽成长数字的实现背后，都离不开一个关键，即业务在大中华区的拓展。因为中国市场已具备三个重要要素：世界第二大经济体、工业完备性、人才储备与培养，达索系统非常看好中国的创新环境，但等待它的仍有一项严峻挑战。

至顶网软件频道消息：达索系统全球渠道销售负责人Guido Porro上任后出访的第一站就来到了中国。在这里，他不仅嗅到了浓烈的工业气息，而中国企业的热情好客更是让他提起了“撸起袖子”般的干劲儿。他说，中国市场很多客户有一个接受新事物的心态，所以不会有任何包袱。与Guido这份“破釜沉舟”高度契合的是达索系统在中国市场的“野心”。

达索系统全球渠道销售负责人 Guido Porro（右）和达索系统大中华区渠道销售副总裁李智军（左）

根据达索系统2月1日最新公布的财报显示，2017年全年，达索系统收入增长11%。

对于达索系统而言，远大目标以及华丽成长数字的实现背后，都离不开一个关键，即业务在大中华区的拓展。因为中国市场已具备三个重要要素：世界第二大经济体、工业完备性、人才储备与培养，达索系统非常看好中国的创新环境，但等待它的仍有一项严峻挑战。

对行业深刻认知 用创新力匹配“中国速度”

“一带一路”和“中国制造2025”是中国全面融入全球经济，实现可持续发展的关键。通过创新提升“中国制造”的国际影响力和竞争力，《中国制造2025》的十大重点领域建设正全面落实，创新体系建设正在深入推进，核心技术的攻关将是下一步的工作重点。

目前达索系统业务分为12个行业，每个行业再细分，整个加起来大概60多个子行业，如何有效整合更专注攻关核心技术？达索系统的做法是归类为三大板块，包括中国制造、中国建造以及大医疗大健康三个方向以点带面。

其中，中国制造划分为航空、国防、高科技、工业设备等，达索系统擅长的领域；中国建造，即超级工程的输出能力，比如中国高铁，实际已经有达索系统3D体验平台做幕后推手；最后是大医疗健康，包括生命科学以及新材料，达索系统也有相应平台和解决方案与之匹配。

尽管如此，达索系统在中国市场仍有一个难以逾越的鸿沟，即“中国速度”。达索系统大中华区销售副总裁李智军进一步解释，他认为，达索系统在中国想要寻求更好的发展，就必须抗住“响应政府、本地市场和企业的速度”带给达索系统的压力。

为了应对中国客户市场快速多变的需求，达索系统内部也非常重视。一方面达索系统总裁兼首席执行官Bernard Charlès每年都要来中国好几次，高度重视中国市场；另一方面，达索系统正加大中国本地的授权和决策力，包括人才培养及与政府的互动，深入理解中国政府及本地化速度的要求。

随着中国不断向高附加值制造迈进，达索系统这家软件巨头也在努力扩大其在中国的影响力，希望促成并推动制造业发展，全面响应“中国速度”。

3D体验平台化零为整 两维度交叉构成工业能力

与人们印象中法国红酒慢文化不同，达索系统作为一家近40年历史的法国公司，嗅觉却十分敏锐。就像上世纪80年代，当3D一词还如同天方夜谭般存在时，达索系统已经开始用三维技术为飞机、汽车行业提供设计方案了。

当然，这种独特而深刻的见解还在传承与延续。2013年，达索系统将“3D体验平台”（3DEXPERIENCE Platform）正式推向市场，不同于PLM着重产品的视角，3D体验平台将服务对象瞄准了人，先于市场提出尊崇人的体验和感受。

达索系统大中华区总裁张鹰

这也是达索系统一直强调的“统一”。目前达索系统一共有12个品牌，每个功能都不同，它们之间如何做到有效的串联？达索系统大中华区总裁张鹰在接受至顶网采访时表示，看似复杂背后实际是两个维度的交织。

“我们产品分成四大类，从设计、数据模拟、协同到生产自动控制，这是品牌维度，再把这四类放进12个细分行业不同组合，就构成了行业解决方案。这两个维度（品牌+行业）交叉，就构成了达索系统的工业能力。”

事实上，3D体验平台自发布之时起，它所希望呈现给用户的是前端的统一平台和统一体验。一方面无论达索系统12个品牌之间在产品功能上有多少重叠和互补，其目的都是为了带给用户更好的体验，并聚合在同一平台上使用；另一方面，统一平台也意味着所呈现界面的统一以及操作、使用的简化和形象、直观，为了实现这一切，达索系统3D体验平台还融入了移动、社交、云等功能。

在3D体验之外，云业务在达索系统全球12个国家地区名列前茅。比如，达索系统与华为云深度合作，计划把华为云上的3D体验平台组合解决方案定位为客户实施数字化转型计划的重要支柱，给不同行业的客户提供完整的企业设计、认证和制造的一体化解决方案。

当下，达索系统正用行动一步步兑现“用创新赋能制造”的诺言。正如达索系统全球总裁Bernard Charlès所言，在很多中国企业内部，追求产能已经不是放在最首要位置的了，最重要的是创新，用创新力带动国力和生产力。这之中，达索系统正扮演着非常重要的角色，用行动“复兴”工业。