微软在其认证计划中增加人工智能课程

微软在其Professional Program模块列表中增加一个新的在线人工智能课程，让参与者能够获得证书。

至顶网软件频道消息： 微软在其Professional Program模块列表中增加一个新的在线人工智能课程，让参与者能够获得证书。

微软新的Professional Program人工智能课程计划向公众开放，新课程针对的是希望拓展人工智能方面能力的开发人员以及任何对通用人工智能教育感兴趣的人。人工智能课程包括10门必修课程，每门课程需要8到16小时。该人工智能系列课程涵盖的技术包括Python、数学/统计学、道德规范、数据分析、Azure机器学习、计算机视觉、自然语言处理和语音识别。

完成这些课程的学员将获得可数字化分享的微软人工智能专业计划证书（Microsoft Professional Program Certificate in Artificial Intelligence）。

这些课程不是免费的。参加者需要从edX.org为每门课程购买证书。然而，微软还允许那些有兴趣的人免费注册并听课，但如果他们这样做的话，将不会获得学分。

据悉，这套新的人工智能课程是微软专业计划（Microsoft Professional Program）名下提供的几个专业之一，其他的专业还包括大数据、云管理、数据科学、前端Web开发、IT支持、DevOps等等。

微软最初在2016年宣布要推出这类课程的计划，那个时候这个计划被称为"微软专业学位（Microsoft Professional Degree）"计划。