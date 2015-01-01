分析：Cloudera深陷云时代转型困境

如果一家技术厂商幸运的话，它可以定义一个时代。如果不幸运的话，一旦其原始面市模式的增长潜力开始减弱的时候，这个时代将继续让该厂商处于劣势。

至顶网软件频道消息： 如果一家技术厂商幸运的话，它可以定义一个时代。如果不幸运的话，一旦其原始面市模式的增长潜力开始减弱的时候，这个时代将继续让该厂商处于劣势。

Cloudera的命运颇有讽刺意味，它曾经在一段时间内声名鹊起。现在人们非常喜欢大数据的云时代，但Cloudera几乎没有利用好这个转折点。与此同时，正如Wikibon最近的市场研究中所提到的，在这个Cloudera与其有着紧密联系--基于Hadoop的大数据分析--的时代中，Cloudera却逐渐变成一个低增长的传统业务。

Cloudera总部位于美国加州帕洛阿尔托，是Hadoop早期商业化的主要供应商之一。在过去几年中，Cloudera的发展已经远远超过了其核心市场，扩大了解决方案的覆盖范围以满足全球企业客户的需求。虽然最近Cloudera表示，计划在未来几个季度以托管平台或者PaaS云产品的方式提供所有解决方案，但目前只是提供这一种方式，那就是管理数据准备服务Cloudera Altus的一个测试版。

即使这种在微软Azure和AWS云中提供托管提取转换加载功能的产品也是迟到的。IBM等厂商早已经在他们自己的公有云中提供了ETL和一系列其他数据集成PaaS产品。

当然，Cloudera有很多竞争优势，例如持续扩张的全球客户群，以及不断提供的新功能、工具和解决方案加速器。事实上，根据Cloudera的财报，最近一个财季Cloudera的收入、毛利率、新客户以及国际业务均高于去年同期。

然而，中小型企业新客户正涌向采用公有云替代品，这可能会让Cloudera迄今为止还比较成功的"领土和扩张"增长战略成为牺牲品。由于AWS、微软Azure、Google Cloud和其他公有云提供商之间的价格站，会让Cloudera的利润率下滑。

但是，我们不要将Hadoop作为Cloudera的核心资产。事实上，Hadoop仍然是大数据文件存储、批处理、非结构化数据优化、可查询归档和其他许多用例的关键。这些是其他更新的大数据分析技术（如Spark、Kafka和TensorFlow）不太适合的场景。

为了应对这些场景和其他核心厂商，Cloudera围绕其市场领先的发行版构建了一个全面的产品组合Cloudera Enterprise Data Hub。作为基于Hadoop的分析、流处理、建模、管理、编目和工作负载管理的单一来源，Cloudera仍然是该领域的一个重要力量。

但仍然感觉Cloudera的路线图中缺少了些什么。金融市场已经注意到这种不确定性，Cloudera的股价大幅下跌。

Cloudera缺少的是强劲的盈利能力和动力。从最近几个季度和全年来看，运营亏损虽然有所减少，但是整体看亏损仍然巨大。除了这些数字之外，Cloudera前景疲软，净亏损持续，订阅收入增长明显减速，经营现金流仍然是负值。

把Cloudera拉出低谷需要做些什么？明智的做法是把发展重点放在开发者社区上，这个社区正在利用大数据构建下一代机器学习、深度学习和其他人工智能应用。

事实上，Cloudera近年来积极进入数据科学工具细分领域，提供了Cloudera Data Science Workbench解决方案，并将其列为增长最快的解决方案领域之一。然而，这种增长可能不会持续下去，除非Cloudera将企业从纯粹手动机器学习开发转向更加自动化的DevOps管道以实现人工智能资产的运营化。在这场比赛中Cloudera也迟到了。

一揽子垂直解决方案是Cloudera维持收入增长的另一种可能性。Cloudera继续建立渠道合作伙伴生态系统来抓住这些机遇。Cloudera已经在网络安全、金融服务、数据保护、医疗保健、基因组学等大数据分析应用领域发挥了重要作用，并且似乎正在蓬勃发展的"物联网"边缘分析领域扩大自己的影响力。但是，Cloudera能否利用这些合作伙伴主导的机会，要受到其直接销售这一传统定位的阻碍。

你看，Cloudera在这个新时代找到其锚点时遇到了麻烦。对Cloudera来说，最好的时代已经过去了吗？