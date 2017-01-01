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至顶网软件频道产业观察第二届世界智能大会·智能合约与区块链培训专场报名通道开启

第二届世界智能大会·智能合约与区块链培训专场报名通道开启

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5月15日，第二届世界智能大会·智能合约与区块链培训专场将在梅江会展中心举办，请区块链产业、行业、技术不同领域专家共聚一堂，以闭门面授培训的方式，就区块链技术如何赋能行业、企业及个人，全方位、多层次展开深入的探讨及交流。

来源：至顶网软件频道【原创】 2018年4月13日

关键字： 区块链 世界智能大会

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2018年5月15日至18日，第二届世界智能大会将于在天津梅江会展中心举行。本次大会由国家发展和改革委员会、科学技术部、工业和信息化部、国家互联网信息办公室、中国科学院、中国工程院、中国科学技术协会和天津市人民政府共同主办，以“智能时代：新进展、新趋势、新举措”为主题，将通过开放论坛、闭门培训、展览、赛事和智能体验等一系列活动，展现智能经济与可持续发展远见、智能科技与产业创新前沿及智能社会与美好生活。

作为大会期间唯一一场技术培训讲座，针对于目前最热门的区块链技术，“智能合约与区块链培训专场”将于5月15日在梅江会展中心举办，并邀请区块链产业、行业、技术不同领域专家共聚一堂，以闭门面授培训的方式，就区块链技术如何赋能行业、企业及个人，全方位、多层次展开深入的探讨及交流。

 第二届世界智能大会·智能合约与区块链培训专场

此次培训由至顶网与科技行者主办，嘉宾及讲师包括复杂系统管理与控制国家重点实验室主任王飞跃、中国信息通信研究院云计算与大数据研究所所长、清华大学教授徐恪、工业区块链基金会理事长阚雷、中国政法大学教授朱晓武、京东集团副总裁裴健、IBM研究员区块链研究总监任常锐、平安科技首席技术官黄宇翔、微软中国云计算与企业事业部资深合伙人梁戈碧、能源区块链实验室创始合伙人曹寅等。他们不仅将详解智能合约与区块链技术，同时还将着重于智能合约与行业应用的结合，针对实际业务中遇到的难题提供成功案例分享，现场必将干货满满。

现在报名通道已开启，快戳链接了解更多活动信息及报名详情吧：http://hudong.zhiding.cn/f/CpRZQy?x_field_1=lz1thnews

关于世界智能大会

世界智能大会由国家发展和改革委员会、科学技术部、工业和信息化部、国家互联网信息办公室、中国科学院、中国工程院、中国科学技术协会和天津市人民政府共同主办。首届世界智能大会已于2017年6月29日至30日在天津成功举办，吸引了来自全球不同国家和地区的中外政要、著名企业家和院士专家3500余人共襄盛会；来自中、美、日、德和以色列等国家和地区的500强企业、领军公司和科研院所共聚世界智能科技展，观展人次超过6万；共有60多支智能驾驶参赛队参加智能驾驶挑战赛；会展赛受到广泛关注，赢得高度赞誉。

4折票，仅售10天 | 报名智能合约与区块链培训讲座，获世界智能大会参会特权

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