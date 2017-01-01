开发人员钟情于AWS和微软Azure云物联网平台 

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Eclipse基金会的开发者调查显示，亚马逊网络服务（Amazon Web Services）和微软Azure正在扩大他们各自物联网平台的潜在客户群，而谷歌云平台（Google Cloud Platform）的发展势头则减弱了。
Eclipse基金会第四届年度物联网开发者调查发现，51.8％的开发者将AWS作为他们的物联网云平台，紧随其后的是占比31.2％的微软Azure。谷歌云平台（Google Cloud Platform）所占的比例为18.79％，比2017年有所下降。由于开发人员经常使用多个物联网云平台，因此各平台的占比之和不是100％。Kubernetes在2017年简直是无处不在，而在2018年则占到了12％。
Eclipse基金会的执行董事Mike Milinkovich表示：“物联网和公共云的云计算增长显然是主流，你可以看到AWS和Azure的增长。”
让我们来看一看吧。
图中另一个值得注意的趋势是在公共云平台的冲击下，私有云和内部部署的物联网系统正在失去用户的欢心。Eclipse IoT项目经理兼“布道者”BenjaminCabé表示，本地和公共云崩溃中存在一些细微差别。例如，Kubernetes在开发人员社区的流行可能已经出现在本地或云端。同时，OpenStack表现良好，可以部署在云端或本地。
Eclipse的云平台问题围绕着企业是否正在使用或计划使用特定的云平台。下面幻灯片中最值得注意的一点可能是GE Predix是如何掉队的。在2017年，GE Predix在物联网部署中占到5.17％的比例。而今天，GE Predix所占的比例仅为2.1％。
毫不奇怪，Eclipse调查会向开放源代码倾斜。这项有502人参与的调查显示了物联网开发人员希望做什么，他们收集了哪些数据以及当前最流行的工具。
下面是一些关键要点。
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