开发人员钟情于AWS和微软Azure云物联网平台 

Eclipse基金会的开发者调查显示，亚马逊网络服务（Amazon Web Services）和微软Azure正在扩大他们各自物联网平台的潜在客户群，而谷歌云平台（Google Cloud Platform）的发展势头则减弱了。

Eclipse基金会的开发者调查显示，亚马逊网络服务（Amazon Web Services）和微软Azure正在扩大他们各自物联网平台的潜在客户群，而谷歌云平台（Google Cloud Platform）的发展势头则减弱了。

Eclipse基金会第四届年度物联网开发者调查发现，51.8％的开发者将AWS作为他们的物联网云平台，紧随其后的是占比31.2％的微软Azure。谷歌云平台（Google Cloud Platform）所占的比例为18.79％，比2017年有所下降。由于开发人员经常使用多个物联网云平台，因此各平台的占比之和不是100％。Kubernetes在2017年简直是无处不在，而在2018年则占到了12％。

Eclipse基金会的执行董事Mike Milinkovich表示：“物联网和公共云的云计算增长显然是主流，你可以看到AWS和Azure的增长。”

让我们来看一看吧。

图中另一个值得注意的趋势是在公共云平台的冲击下，私有云和内部部署的物联网系统正在失去用户的欢心。Eclipse IoT项目经理兼“布道者”BenjaminCabé表示，本地和公共云崩溃中存在一些细微差别。例如，Kubernetes在开发人员社区的流行可能已经出现在本地或云端。同时，OpenStack表现良好，可以部署在云端或本地。

Eclipse的云平台问题围绕着企业是否正在使用或计划使用特定的云平台。下面幻灯片中最值得注意的一点可能是GE Predix是如何掉队的。在2017年，GE Predix在物联网部署中占到5.17％的比例。而今天，GE Predix所占的比例仅为2.1％。

毫不奇怪，Eclipse调查会向开放源代码倾斜。这项有502人参与的调查显示了物联网开发人员希望做什么，他们收集了哪些数据以及当前最流行的工具。

下面是一些关键要点。

时间序列数据是收集最多的数据类型，其次是设备信息和日志数据。

顶级物联网关注的是安全性、数据收集和分析、连接性和硬件集成。

物联网平台正在建设之中，其次是家庭自动化系统和工业自动化。智慧城市、能源管理和农业也挤进了前六位的排名。

Raspbian、Ubuntu和Debian是顶级的物联网操作系统和Linux发行版本。在接受调查的受访者中，有71.8%的人在物联网设备中使用了Linux。

Java是物联网选择的编程语言。Milinkovich指出物联网编程语言不应该是花哨的，在很多情况下，传统做法正是如此。他表示：“对于物联网的新编程语言来说，没有令人信服的理由。”他表示：“在处理网关和云计算时，你需要的是研究开发人员今天就有的技能，插入新东西不会有帮助。”