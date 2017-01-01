 违约风险的洞察者——鼎复数据 复眼·违约预警系统 新品发布

2018年4月18日，鼎复数据科技（北京）有限公司（简称“鼎复数据”）在京发布“复眼▪违约预警系统”产品。微软亚洲研究院资深研究员李沐博士，以及来自商业银行、证券公司、基金公司以及投资机构的嘉宾共同见证了这一重要的时刻。

至顶网软件频道消息： 2018年4月18日，鼎复数据科技（北京）有限公司（简称“鼎复数据”）在京发布“复眼▪违约预警系统”产品。微软亚洲研究院资深研究员李沐博士，以及来自商业银行、证券公司、基金公司以及投资机构的嘉宾共同见证了这一重要的时刻。

“鼎复之眼”数据体系和违约风险大数据地图的闪耀亮相拉开了复眼产品演示的序幕。该新品多维度覆盖债券市场相关信息，智能完成数据的结构化处理，帮助信用债市场的相关机构尽早发现债券违约的可能迹象。同时，产品架构支持非标资产的违约风险识别，便于商业银行用户定制系统，全面提升对公业务中的债务人风险识别能力。

微软亚洲研究院资深研究员李沐博士出席本次发布会并进行了演讲，他表示NLP是人工智能领域的皇冠，同时也是最具挑战性的领域。NLP在金融业中有广泛的应用，包括高效的进行数据整理、辅助逻辑判断，从而提升金融行业从业人员的研究效率。鼎复数据CTO吴雪军是百度NLP团队的创建者，百度科学家。他带领的鼎复技术团队是NLP领域的领先团队。鼎复数据在这一领域涉足很深，在运用大数据和人工智能技术为金融行业提供数据处理、金融分析、快速研究决策的基础上，鼎复数据开发了“债券违约预警系统”，运用自然语言处理前沿技术帮助金融专业机构把风险防范从“事后”转为“预警”，防患于未然。

鼎复数据创始人、CTO吴雪军向在场嘉宾介绍，债券和信用研究的重点在于，分析债务主体的偿债能力和偿债意愿。鼎复数据从“人财物产供销”六要素出发，覆盖信息涉及经济周期、行业特征、公司治理、公司评级、负面舆情等方方面面，构建了“鼎复之眼”数据体系，研发出了自有的〈复眼▪违约预警系统〉。“复眼”系统在数据方面具有“全面、精细、及时“的优势，在架构方面具有可扩展、可定制的特点。

吴雪军认为，完善灵活的技术构架、庞大深入的知识图谱、成熟高效的算法平台、智能便捷的结构化分析、全面实时的数据采集、全方位的定制化服务，是客户产品体验的基础。未来产品会持续迭代，进一步提升客户产品体验。

发布会后，与会嘉宾在现场试用了“复眼”产品，同时目前已可在bond.dingfudata.com线上直接申请试用账号。



